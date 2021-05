Die Eröffnungsfeier in Saarlouis fiel coronabedingt kleiner aus als zu „normalen“ Zeiten womöglich geplant. Saarlands Ministerpräsident Tobias Hans (CDU, die SPD-Saar-Chefin Anke Rehlinger und Saarlouis‘ Oberbürgermeister Peter Demmer (SPD) waren aber dabei, als Nobilia-Inhaber und Gesellschafter Werner Stickling (76) das offizielle Startsignal für Werk V durch den symbolischen Knopfdruck gab. „Saarlouis ist ein Standort, der in der Mitte Europas und zudem nah an unserem großen Exportmarkt Frankreich liegt“, erläuterte Geschäftsführer Dr.