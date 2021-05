Kaunitzerin spielt in Boris-Becker-Film

München, Köln, Aschaffenburg, aber auch das westfälische Halle bilden Drehorte für den Film „Der Spieler“, der momentan für den Privatsender RTL gedreht wird. Es geht um das Leben des jungen Tennisspielers Boris Becker bis zu seinen ersten Siegen auf dem heiligen Rasen von Wimbledon. In der Haller OWL-Arena – vielen noch unter dem Namen Gerry-Weber-Stadion bekannt – ist die Kaunitzerin Silke Esken-Grundmeier (48) als Komparsin dabei. Die kaufmännische Angestellte spielt eine Zuschauerin.

Eigentlich sollte die Tochter mitspielen

„Eigentlich wollte meine Tochter Mona als Komparsin mitmachen“, sagt Silke Esken-Grundmeier. Mona ist Ballmädchen bei den Noventi-Open und wurde angeschrieben, ob sie Lust hätte, eine kleine Rolle im Becker-Film zu übernehmen. „Aber am Ende wurden doch nur die Ballkinder über 18 Jahre verpflichtet“, sagt Esken-Grundmeier. Aber wo sie schon mal in Halle war, um ihre Tochter zu begleiten, wurde sie selbst gefragt.

Ein echtes Casting für den Film habe es nicht gegeben. Allerdings wurde Silke Esken-Grundmeier zu einem „Fitting“ eingeladen. „Das war eine Kostüm- und Maskenprobe. Schließlich mussten alle Komparsen auf die 80er-Jahre getrimmt werden.“ Gefühlt habe sie das hässlichste Outfit von allen bekommen, sagt die Kaunitzerin lachend. Und so ist Silke Esken-Grundmeier im Film auf der Tribüne des Stadions in einem blau-weißen Kittelkleid, einem hellblauen Blazer, einem 80er-Jahre-Haarband oder Cappy zu sehen. „Und selbstverständlich wurde mir eine Dauerwelle verpasst“, sagt Silke Esken-Grundmeier.

Eine Sprechrolle hat die Kaunitzerin nicht, sie musste nur das Spielgeschehen verfolgen und gestenreich mitjubeln oder auch mitleiden, bei einer Verletzung beispielsweise. Anstrengend war der Dreh dennoch. „Ich war Ende April an drei Tagen von 8 bis 18 Uhr vor Ort.“. Um das Stadion ausverkauft wirken zu lassen, wurden die 130 Komparsen immer wieder von einer Ecke der Tribüne zur anderen geschickt. Am schlimmsten sei aber die Kälte gewesen, fröstelt Silke Esken-Grundmeier auch jetzt noch. Bei den Wimbledon-Siegen von Boris Becker 1985 und 1986 war es sehr warm. „Wir mussten da mit unserer leichten Bekleidung sitzen“, sagt Silke Esken-Grundmeier. Auch scheinbare Kleinigkeiten mussten beachtet werden. Smartphones gab es damals noch nicht, auch keine aufwendigen Uhren. „Das durften wir beides nicht mit auf die Tribünen nehmen.“

Ohne Maske eng beieinander

Ein fast schon verloren gegangenes Gefühl lernte die Kaunitzerin während der Drehtage in Halle wieder kennen. „Wir durften auf der Tribüne keine Masken tragen und mussten eng an eng sitzen. Das war irgendwie schon toll.“ Alle Komparsen, Mitarbeiter und professionellen Schauspieler wurden durchgehend auf das Coronavirus getestet. Die „richtigen“ Schauspieler wie den Becker-Darsteller Bruno Alexander bekam Silke Esken-Grundmeier nur aus der Distanz zu sehen.

Die Kaunitzerin ist große Tennis-Freundin und Stammgast bei den Noventi-Open in Halle. Besonders mag sie Spieler, die nett zu den Ballkindern sind – schließlich waren und sind ihre Töchter Laura und Mona auch Ballmädchen. „Die Zverev-Brüder sind nett, auch Jan-Lennard Struff“, sagt sie. Aber am besten sei nach wie vor Roger Federer.

Silke Esken-Grundmeier selbst hat den Becker-Boom in den 80er-Jahren voll miterlebt. „An meinem 13. Geburtstag, am 7. Juli 1985, hat Boris zum ersten Mal Wimbledon gewonnen“, erinnert sie sich. Sie sei auf einer Ferienfreizeit gewesen, und es habe kein anderes Thema gegeben.

Ausstrahlungstermin steht noch nicht fest

Der für RTL produzierte Film „Der Spieler“ beleuchtet das Leben von Boris Becker bis zu seinen Wimbledon-Siegen 1985 und 1986. Hauptdarsteller ist der 22-jährige Bruno Alexander, der zuletzt in der Serie „Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“ mitwirkte, aber schon in seiner Jugend als Schauspieler bei den „Pfefferkörnern“ aktiv war. Für den Film musste der Hamburger das Tennisspielen erlernen. Der Film soll die Kompromisslosigkeit des Profisports zeigen, den harten Kampf nach oben und Einblicke in die Psyche eines Sportlers geben, der als junger Mensch zum Tennis-Idol einer ganzen Nation aufsteigt. Wann der Film ausgestrahlt wird und Silke Esken-Grundmeier im 1980er-Outfit im Fernsehen zu sehen ist, steht noch nicht fest.