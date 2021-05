Für Kaunitz sind so bereits einige Ideen zusammengekommen, die nun auf ihre Umsetzung geprüft werden. Ende Juni sind zwei weitere Workshops geplant. Zu den Wünschen für Kaunitz gehören eine Eisdiele, Freizeitmöglichkeiten wie eine Sitzgruppe als Treffpunkt, eine Reckstange oder eine Kartbahn. Aber auch Umweltthemen liegen den Kindern und Jugendlichen offenbar am Herzen: „Angeregt wurde auch eine Streuobstwiese, um dort gemeinsam zu gärtnern und im Herbst zu ernten“, berichtet Nadine Markmann, Leiterin des Fachbereichs Stadtentwicklung und Umwelt.

Das Büro Arge Dorfentwicklung wird nun alle Ideen und Anregungen in das Konzept einarbeiten. Ende Juni, genauer am 29. und 30. Juni, soll es dann zwei weitere Workshops gemeinsam mit den Kindern und Jugendlichen aus Kaunitz und Sürenheide geben. „Wir hoffen, dass dann wieder Treffen möglich sind. Ansonsten würden wir nochmal Zoom-Meetings anbieten“, so Nadine Markmann. „Vielleicht sind dann auch noch ein paar mehr Interessierte dabei, insbesondere aus Sürenheide.“