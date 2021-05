Kaunitz (gl) - Die Polizei stellt die Suche nach einer 39-jährigen Frau aus Kaunitz ein, die am Donnerstagmorgen als vermisst gemeldet worden war. Am Donnerstagabend (21.15 Uhr) konnte die vermisste Frau mit ihrem Fahrzeug in Paderborn wohlbehalten angetroffen werden, schreibt die Polizei.