Von Petra Kramp

So wie Klein- Emilia, die Mama Sabrina Taye plus Eisbär noch als Stützen braucht. Hier gilt nicht, gekonnt den doppelten Rittberger hinzulegen. Es gilt der Spaß am Eislaufen, am geselligen Beisammensein rund um die herrlich illuminierte Petrikirche, die sich wohlwollend augenzwinkernd um die mit Akkuratesse aufgestellten, idyllischen Holzhütten zu gruppieren scheint.

Aktionsgemeinschaft Versmold zeigt Herz

Wir schreiben den 3. Advent, Anno Domini 2018. Bereits seit 40 Jahren gibt es den Versmolder Weihnachtsmarkt. Heuer hat die Aktionsgemeinschaft Versmold (AGV)viel gesägt. An einem Herzen. Sandra Schöning mit ihren beiden Jungs Louis und Bennet lugen als eine der ersten durch das herzförmige große »Selfie-Loch«. Direkt dahinter bestaunt der kleine Steppke Alex mit seinem Papa Frank Schönherr die großen, bunt-angeleuchteten Krippenfiguren »am Schweinebrunnen«, wie die Versmolder jovial-liebevoll ihren Marktplatz nennen. Der erstrahlt zur Adventszeit dermaßen hell, dass er durchaus als Landeplatz fürs Christkind infrage kommen könnte.

Weihnachtsmarkt in Versmold Fotostrecke

Foto: Petra Kramp

Um die Wette strahlt auch das verliebte Paar mit dem Faible für Natur-Deko. Der Versmolder Kevin Sirges und seine gleichaltrige Freundin Lisa Köhler aus Mönchengladbach lernten sich vor 6 Jahren in Holland auf der Klassenfahrt kennen. Dann war 5 Jahre Sendepause und heute schauen sie verschmitzt um die Ecke ihrer ersten, gemeinsamen Weihnachts-Hütte und stellen mit ihrem Strahlen sogar ihre selbstgemachten Windlichter in den Schatten.

Geschichten, die berühren

Ein paar Stände weiter verkauft »Strick-Liesel« Gudrun mit ihrem Mann Karl-Dieter Siemund aus Langenberg Berge von selbstgestrickten Pudelmützen, Schals, Fäustlingen und Stulpen. Doch ihre Affinität zu Versmold hatte in ihrem Fall einen äußerst tragischen Hintergrund. Der »Verein verwaister Eltern« führte das Ehepaar, das eine Tochter verloren hatte, zu einer Versmolder Familie, mit der es seither sehr verbunden ist. Geschichten, die berühren und dankbar machen für das Positive, das man, trotz aller Kümmernisse, zu empfinden vermag: Freundschaft und Liebe in all ihren Facetten. Die vier »Durch-und-durch-Freundinnen« Edith Kuttke, Doris Kames und die beiden »Ursulas im Doppelpack«, sind so ein Beispiel für gelebte Freundinnen-Tradition. Im Winter treffen sie sich gerne auf einen Glühwein. Doch auch die, die die Liebe zur Musik antreibt, trifft man hier. Da tanzt die kleine, gerade mal sechs Lenze zählende quirlige Tanzmaus Xella mit ihrer Mama taktsicher zu Pablo Sennekes und Osvaldo Hernandez‹ fetzigen südamerikanischen Klängen.

Argentinischer Musiker will Gegenpole setzen

»Keine Weihnachtslieder?«, knurrt da der ostwestfälische Pharisäer entsetzt. Nachdem der internationale Gütersloher Frauenchor voller Inbrunst, angeführt von den kleinen Solistinnen Melody und Chiara, typisch weihnachtliches Liedgut vorgetragen haben, »wollen wir bewusst einen Gegenpol setzen«, so Pablo Senneke. Er ist in Versmold als argentinischer Musiker kein Unbekannter und befindet: »Mein kubanischer Freund Osvaldo und ich sorgen bei dieser Kälte nun für etwas mehr Rhythmus und Bewegung.« Spricht‹s und spielt ein temperamentvolles Lied, das er für seine Tochter komponierte.

Den allerletzten Schlürschluck gibt es, wenn die stimmungsvollen Panflötentöne von J.K. du Dramont verklungen sind, wenn der Versmolder Charmeur Günter Queisser seine Trompete niederlegt und am Adventssonntag DJ Dirk Tabor mit Taboriso Dancing den »weihnachtlichen Ausklang« des Weihnachtsmarktes einläutet. Gott sei Dank bleibt wenigstens die Eisbahn den Versmoldern noch etwas länger erhalten.