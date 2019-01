Von Johannes Gerhards

Versmold (WB). »Wer andern eine Blume sät, blüht selber auf«: Mit diesem poetischen Motto beendet Klaus Wagenhuber seine Dankesrede für den zum vierten Mal verliehenen Versmolder Bürgerpreis. Die auf seine Initiative vor zehn Jahren gegründeten »Offenen Gartenpforten in der Ravensberger Landschaft« erhalten den Preis in der Kategorie »Nachhaltig für Versmold«.

Im Rahmen einer Feierstunde im großen Sitzungssaal des Rathauses zeichnet Bürgermeister Michael Meyer-Hermann in vier Kategorien Personen oder Institutionen aus, die jetzt »Teil der 300 Jahre alten Stadtgeschichte« geworden sind. »Mit dem Preis wollen wir Menschen würdigen, die mit ihrem Wirken das Rückgrat unserer Stadtgesellschaft bilden«, betont der Bürgermeister, der den Preis 2016 selbst ins Leben gerufen hat.

Schiedsrichterin und Vorsitzende: Ingeborg Krullmann

Nach Vorschlägen aus der Bevölkerung hat eine aus acht Personen bestehende Jury die Preisträger benannt. In der Kategorie »Lebenswerk« wird Ingeborg Krullmann von der Turngemeinde Bockhorst ausgezeichnet. Den Preis bei »Kunst und Kultur« nimmt Gesine Klack entgegen, und in der Sparte »Jung und Engagiert« für unter 25-Jährige erhält Janina Strathkötter (Spvg. Versmold) den Bürgerpreis. Neben Urkunde und Anstecknadel erhalten alle Preisträger die Jubiläumsmedaille »300 Jahre Stadtrechte«, einen Reisegutschein und Eintrittskarten für die Neujahrsgala, bei der sie sich vor großem Publikum erneut präsentieren können.

Der Begriff »Lebenswerk« wirke auf sie etwas befremdlich, sagt Ingeborg Krullmann und widmet die Auszeichnung auch »denjenigen, die mit mir gearbeitet haben«. Laut Jörg Mescher, zweiter Vorsitzender der TG Bockhorst, hat sie 1982 mit dem Handballspielen angefangen und war 1988 die erste Schiedsrichterin im Kreis . Als erste Frau in der Vereinsgeschichte übernahm Ingeborg Krullmann 1994 den Vorsitz der TG Bockhorst und übergab den Verein 2017 schuldenfrei ihrem Nachfolger Horst Kriete. »Besonnenheit, Tatkraft, Loyalität, Herzblut und Ideenreichtum haben deinen Weg begleitet«, so Jörg Mescher.

Buchhandlung und kulturelle Veranstaltungen: Gesine Klack

Die Würdigung von Gesine Klacks Verdienste um die Kultur in Versmold übernimmt Michael Meyer-Hermann persönlich. Die von ihr und ihrem Ehemann Eckehard Ringewaldt im Jahre 1983 übernommene Buchhandlung Krüger sei zur festen Institution geworden. In den vergangenen 25 Jahren habe sie zusammen mit Christa Brüning und ihrem Team von der Stadtbibliothek mehr als 250 Veranstaltungen für mehr als 23.000 Bescher organisiert. Namhafte Künstler haben sich im Goldenen Buch der Stadt Versmold verewigt. Nach einem erfüllten und intensiven Berufsleben habe sie es zudem geschafft, eine passende Nachfolgeregelung für die Buchhandlung zu finden.

Ein Niederbayer öffnet Gartenpforten in OWL: Klaus Wagenhuber

»Einmal vom Gartenvirus infiziert gibt es keine Heilung«, behauptet Klaus Wagenhuber stellvertretend für die »Gartenpfortler«. »Ein junger Mann aus Niederbayern hat den ansonsten eher als verschlossen geltenden Ostwestfalen die Gartentüren geöffnet«, so erinnert sich Lothar Ho­grewe an das Jahr 2009. Inzwischen beteiligen sich 47 Gärten im Ravensberger Land und haben in zehn Jahren rund 130.000 Gartenfreunde angelockt. In Zeiten »ökologischer Katastrophen wie den Geröllwüsten in Vorgärten« setzen sich die Preisträger um Klaus Wagenhuber im Rahmen der Aktion »Mein Stück Gartenglück« für mindestens »einen Quadratmeter Freude für Hummel, Biene und Co.« in jedem Garten ein.

Homepage und Jugendarbeit: Janina Strathkötter

»Obwohl sie durch ihr duales Studium und eigene sportliche Hobbys schon sehr eingespannt ist, übernimmt die 23-jährige Janina Strathkötter vielfältige ehrenamtliche Aufgaben bei der Spvg. Versmold«, sagt Julia Höppner über die jüngste Preisträgerin. Als Vorstandsmitglied kümmere sie sich nicht nur um die Homepage sondern engagiere sich auch in der Kinder- und Jugendarbeit des Vereins. Zum Dank kann die an der Westfälischen Hochschule in Gelsenkirchen Gebäudetechnik studierende Preisträgerin demnächst ein Heimspiel ihres Lieblingsclubs Schalke 04 besuchen.

Nach der durch stimmungsvolle Lieder von Pablo Senneke untermalten Veranstaltung finden die 60 Besucher Gelegenheit, mit den Preisträgern ins Gespräch zu kommen. Der Versmolder Bürgerpreis wird von den Stadtwerken, der Bürgerstiftung und der Stadtsparkasse finanziell unterstützt.