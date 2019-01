Von Petra Kramp

Und konfrontiert am ersten von zwei Auftrittsabenden 375 Aula-Besucher in seinem »Jahresrückblick – Das war‘s mit Stars 2018« mit der erstaunlichen Tatsache, dass Michael Meyer-Hermann sein Konterfei für Kinderschokolade hergab und sich in die Unterlippe das Tattoo »Versmold« stechen ließ.

»Saskia«, wendet sich der Entertainer an dessen Gattin. »Das wussten Sie vermutlich selbst noch nicht.« Dermaßen »bloßgestellt« fühlt sich auch der gesamte Familienclan des Busunternehmens Sieckendiek, der den Künstler in Kooperation mit der Stadt Versmold anstelle einer Neujahrsgala eingeladen hatte. Denn ein überlebensgroßes Blitzerfoto zeigt alle im Bus-Cockpit, so dass die Frage erlaubt sein muss: Wer ist hier eigentlich der Fahrer?

Bestens auf den Auftritt vorbereitet

Knörr, der fast 60-jährige Künstler, hat sich bestens auf Versmold vorbereitet. Sein Seehofer mit Widderhörnern zeigt einen zum Brüllen komischen »Bockhorst«. In der Kneipen-Kulisse mit Blick auf die Speicherstadt Hamburg lässt Knör all seine künstlerischen Facetten von Scheinwerfern erhellen. So parodiert er überzeugend singend in einem bewegenden Rückblick den legendären Charles Aznavour, der 93-jährig im Dezember verstarb und bemerkt spitz: »Für Aznavour wurde ein Staatsbegräbnis abgehalten. Für Roberto Blanco dürfte das wohl nicht zutreffen.«

Er pafft hingebungsvoll an einer Zigarette und lässt den großen Helmut Schmidt auferstehen, der 100 geworden wäre, und vom Himmel aus befindet: »Die ganzen Wolken, die ihr seht, das bin ich.« Knör, der seine Liebe zur Karikatur einst bei Loriot entdeckte, kreiert aus Loriots berühmten (Cartoon)»Szenen einer Ehe«, ein stoisches »Ich-will-hier-nur-so-sitzen«-Knollenweibchen Angela, dessen »Sauer-Knollenmännchen« es nicht vermag, sie dazu zu bewegen, den Sessel zu verlassen. Um sich unten zu den Bürgern zu gesellen.

Warum Gerhard Schröder eine Koreanerin heiratet

Auch Altkanzler Gerhard Schröder bekommt sein Fett weg. Angesichts seiner fünften Hochzeit mit der jungen Koreanerin Kim So-Yeon erhält das »Alt« eine ganz andere Bedeutung. Aber jovial schnoddrig gesteht dieser: »Was wollt ihr, ihr Spacken? Asiatinnen sind in Pflegeberufen am allerbesten«. Es ist ein Feuerwerk an Ideen, Komisches wechselt sich ab mit Tiefsinnigem.

So besingt er nach der Melodie von »Wann wird‹s mal wieder richtig Sommer« im Hinblick auf die AfD »Wann wird der Wähler wieder klüger und sieht, wohin die Reise geht, und macht ein Kreuz nicht an die Betrüger…« Allein seine Stimme, die entsprechende Gestik und Mimik, naja, manchmal noch ein paar Requisiten, mehr braucht es nicht, um den eitlen Karl Lagerfeld, den Hypochonder Otto und ewig-coolen Udo Lindenberg auf die Bühne zu holen, dessen Autobiografie sich »wie eine Getränkekarte liest«.

Inge Meysel hat wieder das letzte Wort

Doch was wäre ein Howard Carpendale Abend ohne »Hello again«? Ein Udo Jürgens Konzert ohne »Merci«? »Das ist wohl mein Schicksal«, lächelt Knör komisch-verzweifelt und gibt daher zum Schluss der »Mutter der Nation« das letzte Wort. Inge Meysel, die Knör mit einem Kompotthütchen in der passenden Farbe des Sakkos, mit typischem Understatement sagen lässt: »Ach, hört mir doch auf mit Mona-Lisa-Sekt. Nach drei Flaschen kriegst du das Lächeln nicht mehr aus dem Gesicht.«

Knör hadert damit, dass er vielfach »auf die Meysel« reduziert wird. Zumindest die Versmolder sind jetzt vom Gegenteil überzeugt. Nach je zweieinhalb verdammt vergnüglichen und zugleich anspruchsvollen Stunden. Am Schluss gibt’s denn auch Standing-Ovations.