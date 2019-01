Versmold (WB). In Versmold laufen schon wieder Vorbereitungen auf die nächste Gewerbeschau 2019. Die findet am 6. April von 12 bis 18 Uhr und am 7. April von 10 bis 17 Uhr erneut auf dem Gelände vom PS-Zentrum, von Kolbe Coloco und Willich Tauchmassen statt.