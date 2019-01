Die Haller Künstlerin Katrin Boidol will in ihren Bilder ausdrücken, welchen Einfluss die Bibel auf auf die Menschen genommen hat. Hier zeigt sie ihr Werk »Gentechnologie«. Foto: Petra Kramp

Von Petra Kramp

Versmold (WB). Die Vernissage zur Ausstellung »Bibelzitate für die Gegenwart« der Haller Künstlerin Katrin Boidol mit anschließendem Neujahrsempfang bildet am 13. Januar um 11.30 Uhr den Jahresauftakt in der Galerie et.

»Wie hat die Bibel unsere Gedanken, unser Zusammenleben, unsere Gesetze geprägt? Gibt diese auch Antworten zu den Herausforderungen unserer Zeit?« Die Haller Künstlerin Katrin Boidol, geboren 1952 in Bielefeld, sucht in ihren Arbeiten genau diese geistige Auseinandersetzung. »Biblische Texte zeigen die ganze Bandbreite menschlicher Lebenserfahrungen und Emotionen, denn sie setzen sich mit den existentiellen Fragen und Grenzerfahrungen auseinander«, unterstreicht die VHS-Dozentin für Aquarell-und Mischtechniken ihr Anliegen. »Von daher wünsche ich mir, dass nicht nur gläubige Christen den Weg in die Galerie et finden und nicht gleich abwehrend die Hände erheben.«

Seit 2001 Mitglied im Versmolder Kunstkreis

Die Künstlerin, seit 2001 Mitglied im Versmolder Kunstkreis, überträgt die oft mehrschichtigen Aussagen in eine Bildsprache, die durch ihren streng grafischen Aufbau an Glasfenster erinnert. Zwei der insgesamt 35 Exponate in Öl-, Acryl- und Aquarellkreidetechnik sind direkt als Glasfenster umgearbeitet worden. In ihren surreal anmutenden Bildern »Kirchenräume« verwendete die ehemalige Lehrerin die sogenannte »Encaustik-Maltechnik«, bei der sie in flüssigem Wachs gebundene Farbpigmente auf ein Kalenderblatt aufbügelte. Schöpfung, Lebensfreude, Leid, Tod, Schuld und Vergebung sind Boidols Grundthemen.

Das Werk »Gentechnologie« zeigt ein Flugzeug, das in einer in sich verschachtelten Welt Spritzmittel auf Felder abwirft, im Vordergrund ein kleiner Keimling, in vitro dargestellt. Demgegenüber das Bild, das den Psalm 96 verdeutlicht: »Der Himmel freue sich und die Erde sei fröhlich …, das Feld sei fröhlich und alles, was darauf ist…«

Theologe Dr. Alfred Schultz spricht einleitende Worte

Boidol setzt bei ihren Bildern auf aktuellen, politischen Bezug. Gewaltausbrüche der Jugend, Neonaziaufmarsch, Flüchtlingsproblematik – demgegenüber steht die Jahreslosung 2019 »Suche Frieden und jage ihm nach.« Bei der Vernissage findet der Bielefelder Germanist und Theologe Dr. Alfred Schultz einleitende Worte. Den musikalischen Rahmen bildet das Renaissance Flötenensemble Halle unter der Leitung von Frauke Keßner. Die Ausstellung endet am 10. Februar um 10 Uhr mit einem Wortbild-Gottesdienst von Pfarrerin Elisabeth Hübler-Umemoto in der Petri Kirche. Die Öffnungszeiten der Galerie et sind samstags und sonntags von 11 bis 13 Uhr und mittwochs und sonntags von 15 bis 17 Uhr.