Von Petra Kramp

Versmold (WB). Noch ist es richtig »uselig« draußen, das neue Jahr räkelt sich lieber gemütlich auf dem Sofa. Doch im Ur-Versmolder regt sich schon die Reiselust. Denn Pläne muss man bereits vorher schmieden. Daher präsentiert die VHS Ravensberg in Kooperation mit der Stadtsparkasse Versmold zum mittlerweile 14. Mal zu Beginn des 1. Quartals ihre »Reisewelten«. Also runter vom Sofa und Termine vormerken.

Für den ersten Multimediavortag am 15.01. muss man sich sogar richtig sputen, denn es sind nur noch 30 Restkarten vorhanden. »Auf vielfachen Wunsch starten wir die ›Reisewelten‹ mit dem ›Bulli-Abenteuer von Istanbul ans Nordkap‹ mit dem Paderborner Naturfotografen und Autor Peter Gebhard«, verkündet VHS Leiter Hartmut Heinze nicht ohne Stolz. »Denn dieser war zuvor schon in Halle ruckzuck ausverkauft.«

Schon 150.000 Kilometer

Der renommierte Fotograf Gebhard, der eigentlich Geologe werden wollte und schon als Fünfjähriger gerne Reisegeschichten zum Besten gab, startete seinen ersten Reisevortrag 1987 »vor genau sechs adrett gekleideten Damen eines Seniorenzentrums.« Heute tourt der studierte Foto-Designer durch ganz Deutschland, wenn er nicht gerade mit seinem rot-weißen Kult-Bulli »Erwin« die Welt bereist. 15000 Kilometer führten ihn auf 8 Reisen in 2 Jahren durch 15 Länder. Spektakuläre Luftaufnahmen und Videoszenen, verknüpft mit seinem Erzähltalent, zeigen traumhafte und kontrastreiche Landschaften entlang seiner Route – von der quirligen 15 Millionen-Metropole Istanbul hoch in den Norden. In Versmold kein Unbekannter, machte Gebhard bereits mit seinem Vortrag über die »Panamericana« von sich reden.

Der zweite Multivisionsvortrag von Dr. Dirk Rohrbach entführt die Besucher des 135 Personen fassenden Foyers der Stadtsparkasse in der Münsterstraße 5 am Dienstag, 29. Januar, in die Weiten Kanadas und Alaskas. Der Mediziner arbeitet heute hauptsächlich als Journalist, Autor und Fotograf und bereist seit 30 Jahren intensivst Nordamerika. Kaum ein Fluss steht so sehr für Wildnis und Abenteuer wie der über 3000 km lange Yukon.

Wie die Goldsucher

In den Wäldern Ontarios baute Rohrbach sich ein traditionelles Kanu aus Birkenrinde, um den Menschen dort so authentisch wie möglich zu begegnen. Er stieg von Skag-Way, Alaska über den steilen Chilkoot-Pass zu den Bergseen auf, folgte der Route der Goldsucher, arrangierte sich mit Bären und Moskitos und lernte sich auf dieser epischen Reise selbst neu kennen.

Die dritte Veranstaltung am Dienstag, 12.Februar, schließlich ist eine »Live 3D- Show«. Hartmut Heinze gerät ins Schwärmen, wenn er über Stephan Schulz spricht: »Seit seiner Jugend fotografiert Schulz in 3D und besetzt somit eine Nische in der Vortragsszene. Das ist schon spektakulär, wenn zum Beispiel ein Hai aus der Leinwand direkt durch den Saal zu schwimmen scheint.«

Hai schimmt im Saal

So taucht Schulz um Island mit Robben und Buckelwalen, und in einer speziellen Eistauchausrüstung in Grönland unter der Eisdecke um Eisberge. Per Auto, Rad und zu Fuß hat Stephan Schulz beide Inseln zu allen Jahreszeiten besucht. Feuerball und Eisland zugleich – Island und Grönland sind vor allem Reiseziele für Naturliebhaber.

Alle drei Veranstaltungen beginnen um 19.30 Uhr. Karten gibt für zwölf Euro (reduziert sechs Euro) direkt bei der Stadtsparkasse Versmold (Telefon 05423/ 20180) oder bei der VHS Ravensberg (Telefon 05201/ 81090) bzw. per mail post@vhs-ravensberg.de. Aufgrund begrenzter Platzkapazität wird der Vorverkauf unbedingt empfohlen.