Versmold (WB). Unschöner Fund in Versmold: Unbekannte haben Schlachtabfälle von Schafen in einem Altkleider-Container entsorgt.

Wie die Polizei mitteilt wurden die zwei Säcke am Montagmittag gegen 12.50 Uhr in dem Container an der von-Eichendorff-Straße entsorgt.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu diesem Sachverhalt machen? Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Container gesehen? Wer hat sonst verdächtige Beobachtungen gemacht oder kann Hinweise geben?

Angaben dazu nimmt die Polizei in Polizei in Halle unter der Telefonnummer 05201/81560 entgegen.