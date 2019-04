Von Eische Loose

Als der Friedrich Wilhelm I seinem Vater Friedrich III auf den preußischen Thron folgte, änderte sich alles. Nach einer recht pompösen, prunk- und bausüchtigen Phase kümmerte sich der 1713 inthronisierte Friedrich Wilhelm I, der »Soldatenkönig«, als erstes um die Finanzen. Er strich nachhaltig alles zusammen und kürzte das Personal auch am eigenen Hofe.

Das einzige, das für ihn galt, war das Militär. In seiner Amtszeit verdoppelte er es von 40.000 auf 80.00 Mann, dazu kamen die »Langen Kerls«, seine Gardetruppe. Für sie tauschte er das Bernsteinzimmer an Zar Peter I. Doch war der Preußenkönig nicht allein verrückt nach Soldaten und militärischen Bauten.

580 Einwohner in der Siedlung

Harald Solem, der bei dieser ersten Stadtführung erzählte auch von den großen modernen Errungenschaften. So ging es dem Soldatenkaiser um gute Bildung, Bevölkerungszuwachs und wirtschaftlichen Erfolg. Er formte Preußen vom Import- zum Exportstaat. Dabei herrschte er über einen wahren Flickenteppich.

Sein Hauptproblem jedoch waren die Finanzen. Daher verlieh er mehreren Dörfern wie Halle, Borgholzhausen und Versmold die Stadtrechte, um sie besser zur königseigenen Akzise, einem Vorläufer der Mehrwertsteuer, zu dingen. »Mit 580 Menschen war Werther jedoch die größte Siedlung, darum erhielt auch 1719 die Stadtrechte«, sagte Harald Solem.

Sechs Stadtführungen

Werther wird auch die übrigen sechs Stadtführungen unter das Motto 300 Jahre Stadtrechte stellen. Immerhin sah es damals noch ganz anders aus rund um den Kirchturm. Ausgehend vom Gemeindehaus sahen sich die Interessierten die Kirche als erstes an. Es folgte das Storckhaus, dann die reichsten Bauernhäuser Walbaum und Venghauss. »Letzteres konnte erst durch die Torbögen auf das Jahr 1696 datiert werden und sollte eigentlich Rosenbaum-Haus heißen«, erzählte Harald Solem.

Hier erfuhren die Wanderer auch, dass seinerzeit wesentlich mehr Fachwerkhäuser zu Werther gehörten. Viele heutige Bezirke jedoch waren ehedem weit von Werther entfernt, wie die Arrode und das Haus Werther. So schloss sich am Venghauss-Platz schon der Bogen um das alte Werther. Nur mit einem Abstecher zur Mühlenstraße ging es zurück zum Gemeindehaus. Ob die große Wiese dort von allen genutzt werden durfte oder privat war, ist leider nicht mehr nach zu vollziehen. Allerdings gab es hier Müller, die die Stadt versorgten. So verdoppelte sich die Einwohnerzahl bis 1787 durch die fortschrittliche Politik.

Die nächste Führung am 11. Mai zur Kirche wird zwar ausfallen, doch geht es am 18. Mai weiter. Ab 15 Uhr gehen die Teilnehmer vom Gemeindehaus aus auf das Thema »Leinen, Garn und Wolle« ein. Anmeldungen im Rathaus sind erwünscht.Hier gibt auch ein Flyer Auskunft über alle Führungen.