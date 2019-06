Versmold (WB). Der diesjährige »Sommer in der Versmolder City« steht unter dem Motto »Geschichte verbindet«. Die sechs Veranstaltungen greifen im Jubiläumsjahr 300 Jahre Stadtrechte Versmold auf die Geschichte zurück. Jeweils an den Freitagnachmittagen während der Sommerferien ist der Marktplatz Schauplatz für bewährte und neue generationenübergreifende Angebote.

Auftakt ist am Freitag, 12. Juli. Bürgermeister Michael Meyer-Hermann wird die Veranstaltungsreihe offiziell eröffnen. Um 16 Uhr treten junge Leute auf, sie slammen selbstverfasste poetry, der Titel lautet »Die Wurst und der Kaiser. Versmolds preußische Geschichte im poetry slam«. Dabei ist auf jeden Fall Sarah Lau, die sich bereits einen Namen in der Szene gemacht hat. Sie tritt bei Meisterschaften auf und war 2015 schon U20-Vize-Meisterin.

OGS-Kinder schreiben Sportgeschichte

Um 16.30 Uhr beginnt der Auftritt des Versmolder Entertainers Günter Queisser. Zusammen mit Dirk Tabor, zuständig für Technik und Ton, lädt er zum Mitsingen von Ohrwürmern und Lieblingsliedern ein.

Am 19. Juli, schreiben Kinder und Jugendliche der SG Oesterweg, des SC Peckeloh und der Offenen Ganztagsschulen Sportgeschichte. Mit einem bunten Programm zu flotter Musik zeigen die Kids, wie sie sich nach Schulende nachmittags in den Vereinen sportlich betätigen, bewegen und tanzen. Beginn ist um 16 Uhr.

Die dritte Veranstaltung am Freitag, 26. Juli, wird tierisch: bei »Wappentiere in Aktion – Auge in Auge mit dem Uhu und anderen Eulen« ist Sabine Ehmanns-Kamp aus Gladbeck zu Gast. Die fahrende Falknerin reist mit ihren Tieren an. Wen sie alles mitbringt, hängt auch etwas vom Wetter ab. Beginn ist um 16 Uhr auf dem Marktplatz, Dauer etwa. 2 bis 2,5 Stunden.

Nostalgischer Jahrmarkt in der Innenstadt

Am Freitag, 2. August, kommen »Die Grenzgänger« aus Bremen. Die Gruppe unterhält mit ihrem Familienprogramm »Dunkel wars, der Mond schien helle«. Die Gruppe singt Lieder aus unserer Geschichte.

Am Freitag, 9. August treten Tänzerinnen der Tanzsportabteilung der Sportvereinigung Versmold ab 16 Uhr am Marktplatz auf. An diesem Nachmittag wird die Kulisse in der Stadt um den Nostalgischen Versmolder Jahrmarkt erweitert und bunter: 10 Tage lang nutzen Schausteller den Kirchplatz an der Petri Kirche.

Zum Abschluss der Veranstaltungsreihe gibt es den beliebten Plattdeutschen Nachmittag am Freitag, 16.August.