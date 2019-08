Von Stefan Küppers

Versmold-Bockhorst (WB). Bei dem Brand einer großen Scheune am Helleweg in Versmold-Bockhorst ist am Morgen ein hoher Sachschaden in mutmaßlich sechsstelliger Höhe entstanden. Die Feuerwehr, die letztlich mit 90 Einsatzkräften vor Ort war, konnte das Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus sowie eine weitere Scheune und einen Schweinestall verhindern.