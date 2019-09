Versmold (WB). Der Christophorus-Jugendkammerchor aus Versmold ist auch international ein gern gesehener Gast. In diesem Sommer nahm der Chor bereits zum dritten Mal am »Festival Internazionale Verona Garda Estate« in Italien teil und musizierte mit Chören aus Portugal, der Schweiz, Spanien und Tschechien. Bei Temperaturen von durchgehend über 30 Grad gestaltete der Chor drei Konzerte und eine Messe mit.

Dabei erlebten die jungen Leute wundervolle Auftrittsorte in den Orten Bovolone, Montichiari, Pozzo und Casette nahe des Gardasees. Im Jubiläumsjahr des Chores hat ein Filmteam der TV News GmbH (einer Film- und Fernsehproduktionsfirma aus Dresden) über einen längeren Zeitraum unter Einbeziehung der Italientour Aufnahmen für einen Imagefilm des Chores gemacht, der in den nächsten Monaten fertiggestellt wird. Das Produkt gilt in diesen Zeiten als Marketingmittel bei Bewerbungen zu Chorfestivals hilfreich und nötig.

Noch viel vor

In diesem Schuljahr warten wieder interessante Aufgaben auf die jungen Choristen. Bereits am 2. November präsentiert sich das Ensemble in einem abendlichen Konzert anlässlich des Kreissängerfestes im Gerry Weber Eventcenter. Eintrittskarten können über den Chor vorbestellt werden. Direkt im Anschluss an den Auftritt wird der vielfache Begleiter des Chores, Pianist Martin Lüker, ein launiges Konzert geben. Außerdem gestaltet der Jugendkammerchor wieder einmal das adventliche Konzert zur Eröffnung des Versmolder Weihnachtsmarktes in der Petrikirche.

Neben den konzertanten Auftritten singt der Chor aber immer wieder auch in Einrichtungen für Senioren, etwa in Bad Rothenfelde oder in Bielefeld. Höhepunkt des Chorjahres wird sicherlich die Konzertreise nach Tschechien im nächsten Frühjahr: Geplant ist der Besuch der Deutschen Schule in Prag sowie beim Partnerchor Motýli Šumperk, der mit seiner musikalischen Professionalität das Versmolder Publikum im Juni begeisterte. Das Chorrepertoire für diese Tournee können die Versmolder Freunde der Vokalmusik beim traditionellen Sommerkonzert am 27. Mai 2020 erleben.

Auch für andere Schüler offen

Der Christophorus-Jugendkammerchor hat noch Platz für neue Sängerinnen und Sänger und lädt auch für Schülerinnen und Schüler anderer Schulen ein, bei diesem traditionsreichen und erfolgreichen Ensemble mitzumachen. So hat bereits eine stimmbegabte Schülerin der Gesamtschule Borgholzhausen grünes Licht für ihre Mitgliedschaft erhalten und wird von der dortigen Schulleitung unterstützt.