Weil eine Verkehrsteilnehmerin ein Stoppschild übersehen hat, kam es am Sonntagmorgen an einer Kreuzung in Peckeloh zu einem schweren Verkehrsunfall. Foto: Gabriele Grund

Von Gabriele Grund

Dabei wurde ein weiterer Verkehrsteilnehmer leicht, die Unfallverursacherin schwer verletzt. Nach Erkenntnissen der Polizei war die Mercedesfahrerin aus Halle auf der Straße Langer Weg unterwegs, um ihre Fahrt geradeaus, in Richtung Stränger Straße, fortzusetzen. Dabei übersah sie am Kreuzungsbereich ein Stoppschild.

Ein Auto landete auf dem Dach. Foto: Gabriele Grund Ein Auto landete auf dem Dach. Foto: Gabriele Grund

In der Folge krachte sie deshalb in die Fahrerseite eines Mercedes, mit dem ein 67-jähriger Mann aus Steinhagen auf der Straße Am Wiedenfeld in Richtung Stränger Straße unterwegs war. Durch die Wucht des Zusammenstoßes schleuderte der Mercedes des Steinhagener nach rechts auf eine angrenzende Grünfläche, wo er auf dem Dach liegen blieb.

Mann konnte Auto nicht alleine verlassen

Das Fahrzeug der Unfallverursacherin blieb schwer beschädigt in der Kreuzungsmitte liegen. Während sie ihr Auto selbstständig verlassen konnte, waren bei dem auf dem Dach liegenden Mercedes die Türen derart verklemmt, dass Einsatzkräfte der Feuerwehr dem Mann beim Aussteigen behilflich sein mussten.

Nach erster notärztlicher Diagnose wurde die Frau bei dem Unfall schwer aber nicht lebensgefährlich verletzt. Sie wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Warendorf gebracht. Der Mercedesfahrer aus Steinhagen erlitt nach ersten Erkenntnissen zwar nur leichtere Verletzungen, wurde aber dennoch für weitere Untersuchungen in ein Gütersloher Krankenhaus gebracht.

An beiden Autos entstand Totalschaden. Sie mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe bezifferte die Polizei mit rund 30.000 Euro. Der Kreuzungsbereich war für die Zeit der Unfallaufnahme für mehr als eine Stunde gesperrt.