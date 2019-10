Von Gabriele Grund

Stodieck kümmert sich zusammen mit der Stadt und der Inter­essengemeinschaft Einkaufsstadt Versmold (IGEV) um die Organisation dieser Veranstaltung. »Der Wurstträgermarkt in der Versmolder Innenstadt ist in erster Linie ein verkaufsoffener Sonntag, der von einem Rahmenprogramm wie dem Regionalmarkt rund um den Wurstträgerbrunnen begleitet wird«, erklärt er. Dennoch kommt es, wie am Sonntag, immer wieder zu Irritationen – vor allem bei auswärtigen Gästen.

Viele Besucher kommen extra mit leerem Magen

»Wir dachten, hier geht es um die Wurst und haben uns schon auf eine große Vielfalt von Leckereien gefreut. Doch das Angebot ist, zumindest in Sachen Wurst, eher mager«, sagen Edith und Hermann Juncker aus Werther. Auch Elisabeth Mäger (67) und ihre Freundinnen Ursula Topphinke (55), Sabine Duns (63) und Jannika Gerber (50) aus Warendorf sind extra mit leerem Magen nach Versmold gereist. »Hier haben wir erst erfahren, dass es im Schwerpunkt ums Einkaufen geht, doch wir wollten lecker essen.«

Rainer Stodieck erklärt dazu, dass man bereits in den Vorjahren bemüht gewesen sei, mehr Wurst- und Fleischanbieter nach Versmold zu holen, doch das Interesse sei eher verhalten gewesen. »Die Vergangenheit hat uns gezeigt, dass die Besucher lieber shoppen und verweilen wollen, als Wurst und Fleisch zu kaufen.« Der Wurstträgermarkt sei für den Einzelhandel einer der umsatzstärksten verkaufsoffenen Sonntage, betont Stodieck.

Bei 25 Grad war eher die Eisdiele gefragt

Empfindliche Lebensmittel lange herumzutragen, wäre am Sonntag auch nicht ganz so ideal gewesen, denn das Quecksilber stieg phasenweise auf 25 Grad und sorgte für lange Reihen an der Eisdiele, vollbesetzte Außengastronomie und entspannte Menschen in kurzen Hosen und T-Shirts. In Scharen bevölkerten Groß und Klein die Innenstadt rund um dem Wurstträgerbrunnen.

Zahlreiche Gewerbetreibende der Händlergemeinschaft IGEV hatten ihre Ladentüren weit geöffnet, Vereine und Gruppen präsentierten sich mit Ständen. So wie das DRK Versmold, deren Mitglieder in einer Open-Air-Caféteria über ihre Arbeit und Zielsetzungen informierten, oder das städtische Klimaschutzteam, das über die Vielfalt von Energieeinsparungen und Fördermaßnahmen informierte.

Kiepenkerl wirbt für regionale Produkte

Zudem konnten Versmolder Bürger letztmals einen von insgesamt 300 Obstbäumen erwerben, die im Rahmen des Stadtrechtjubiläums verschenkt wurden. Mittendrin auch der Kiepenkerl (Hans-Jürgen Düring), der Äpfel und Eier verteilte und zugleich darauf aufmerksam machte, dass es wichtig sei, die regionalen Lebensmittelproduzenten durch Einkäufe zu unterstützen: »Es kann nicht sein, dass Obst, Wurst oder andere Lebensmittel mehr Flugmeilen haben als ein Vielreisender. Deshalb möchte ich heute dafür werben, regionale Produkte zu kaufen, denn wir haben hier rund um Versmold super Angebote von Direktvermarktern.«

Gute Beispiele waren einige Meter entfernt zu sehen. Ob Imker aus Versmold ihren Honig anboten, hausgemachte Schokoladenapfel-Chips von Obstbau Hantke aus Oesterweg oder Angus-Rinderbratwurst, die Ulli Krumkühler aus Loxten auf einer stählernen Feuerstelle zubereitete: Hungrig musste niemand bleiben.