Der Angeklagte, hier beim Prozessauftakt Ende Oktober, sitzt im Rollstuhl im Gerichtssaal. Er soll eine 27-Jährige aus Versmold in einem Blumenladen in Meerbusch erschossen und sich anschließend vor einen Zug gelegt haben, wodurch er selbst schwer verletzt wurde. Im Prozess um den Mord wird am Mittwoch das Urteil erwartet. Foto: dpa

Düsseldorf (WB/dpa). Für den Mord an einer 27-jährigen Frau aus Versmold in einem Blumenladen in Neuss ist der 32-jährige Angeklagte zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das Landgericht Düsseldorf stellte zudem am Mittwoch die besondere Schwere der Schuld fest und ging damit über das von der Staatsanwaltschaft geforderte Strafmaß hinaus.