Versmold/Paris (WB/in). Die auf Lebensmittellogistik spezialisierte Nagel-Gruppe in Versmold wird voraussichtlich Ende Januar ihren Minderheitsanteil von 49 Prozent an der französischen Gesellschaft Logistique Internationale Alimentaire S.A.S an den bisherigen Partner bei dem Joint venture, die STEF-Group in Paris, verkaufen.