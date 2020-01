Emil Sickendiek junior (links) in der Küche des Versmolder Restaurants Emils Wirtshaus. Weil es ihm an Kollegen mangelt und die Mitarbeitersuche seit Wochen erfolglos ist, bleibt das Gasthaus bis auf Weiteres an zwei Sonntagen im Monat geschlossen. Foto: Oliver Horst

Von Oliver Horst

Versmold/Bielefeld (WB). Das Gastgewerbe fürchtet nichts mehr als den Fachkräftemangel. Fast 90 Prozent der Betriebe nannte jüngst bei einer Umfrage der Industrie- und Handelskammer (IHK) Ostwestfalen das Fehlen qualifizierten Personals als ihr größtes Geschäftsrisiko. Fast ebenso viele Gastronomen fürchten steigende Arbeitskosten. Der Kampf um Köche hat längst auch zu höheren Löhnen geführt, sagt Andreas Büscher. Der Präsident des Gaststätten- und Hotelverbands Dehoga in OWL sieht seine Branche aber nicht allein mit dem Problem. „Fachkräftemangel gibt es genauso auch in den sozialen Berufen und im Handwerk.“

An einem der umsatzstärksten Tage schließen zu müssen schmerze, sagt der Versmolder Gastronom Emil Sickendiek senior. Sein Emils Wirtshaus bleibt erst einmal immer jeden dritten und vierten Sonntag im Monat dicht, weil Köche fehlen. „Uns bleibt derzeit keine Alternative, so zu handeln. Und wir reagieren damit auf den Mitarbeiterwunsch nach einer besseren Work-Life-Balance, bevor der nächste Abgang folgt“, sagt Sickendiek. In Halle betreibt er auch das größere Restaurant Rossini, das an sieben Tagen die Woche geöffnet hat. „Dort sind wir deshalb flexibler bei der Einteilung der Schichten, haben Mitarbeiter auch mal am Wochenende frei.“

Die Arbeitszeit sei der Knackpunkt für den Köchemangel, sagt Sickendiek. Am Geld liege es nicht. Stundenlöhne von 15, 16, 17 Euro seien keine Seltenheit mehr. Sein Betrieb zahle über Tarif, Weihnachts- und Urlaubsgeld, Sonntags- und Nachtzuschläge, die Köche erhielten zudem Tankgutscheine, weitere Vergünstigungen und das Trinkgeld werde mit dem Servicepersonal 50:50 geteilt.

Auch Andreas Büscher, selbst Küchenmeister und Betreiber ei­nes Hotel-Restaurants in Bielefeld-Quelle, hat schon vor Jahren das Mittagsangebot aus Personalgründen eingestellt. Und sonntags ist in seinem Restaurant inzwischen Ruhetag, um den Mitarbeitern, aber auch sich selbst Freizeit am Wochenende zu gönnen. „Es kann in Zukunft dahingehen, dass Vier-Tage-Wochen in der Gastronomie üblich sind.“ Die Branche tue viel, um als Arbeitgeber attraktiv zu sein.

Thorsten Kleile von der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) zeichnet indes ein anderes Bild. „Es ist eher eine Minderheit der Betriebe, die den für alle geltenden Tariflohn zahlt.“ Immer wieder komme es in OWL zu Fällen, in denen Mitarbeitern jeden Monat zum Teil hunderte Euro vorenthalten würden. „Der Fachkräftemangel ist deshalb auch hausgemacht. Das Problem sind die Arbeitsbedingungen“, sagt Kleile. Schlechte Bezahlung und schlechtes Arbeitsklima führten dazu, dass Mitarbeiter der Branche den Rücken kehrten. „Bei den Azubis liegt die Abbrecherquote bei 50 Prozent. Von den anderen 50 Prozent bleibt nur jeder Vierte in dem Beruf.“ Die Branche müsse sich wandeln und den Mitarbeitern Wertschätzung zeigen, um zukunftsfähig zu werden.

Büscher weist die Vorwürfe zurück, auch wenn es, wie in jeder Branche, ein paar schwarze Schafe geben möge. „Die Betriebe können es sich doch gar nicht leisten, das Personal schlecht zu behandeln. Dann sind die Leute schneller weg, als man gucken kann.“

Gegen den Fachkräftemangel sieht Büscher neben mehr Ausbildung, für die verstärkt Koch-Azubis als Botschafter in Schulen werben sollen, eine Chance vor allem in der Integration von Migranten und Flüchtlingen. Dabei gebe es aber riesige bürokratische Hürden wie Auflagen zum Wohnsitz, sagt Büscher. Weil ein Umzug von Leopoldshöhe nach Bielefeld nicht genehmigt worden sei, habe bei ihm ein Azubi, der aus Mali stammt, das Handtuch geworfen.

Gastronom Sickendiek, der auch selbst ausbildet, sucht derweil händeringend weiter nach Köchen. Er hat viel unternommen, um neue Mitarbeiter zu finden. „Wir haben sogar Plakate an Hauptstraßen aufgestellt und in Bielefeld drei Linienbusse beklebt.“ Auch ins Ausland hat er über die IHK schon Kontakt aufgenommen. All das bleibt seit Wochen ohne Erfolg. „Ich hoffe, dass wir spätestens bis zum Frühjahr, wenn die Biergartenzeit beginnt, eine Lösung finden und wieder jeden Sonntag öffnen können.“