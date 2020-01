Versmold (WB). Ein 25-jähriger Versmolder wurde am Freitag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bielefeld wegen des dringenden Tatverdachtes einen versuchten Wohnungseinbruch in Harsewinkel und einen Diebstahl aus Pkw in Versmold begangen zu haben beim Amtsgericht Bielefeld vorgeführt. Die Richterin erließ nach Prüfung der Haftgründe einen Untersuchungshaftbefehl.