Versmold (WB). An dem Versuch einen Banktresor zu knacken, sind bislang unbekannte in Versmold gescheitert.

Vergangene Sonntagnacht (22. März) um 23.17 Uhr ließen sich bislang unbekannte Täter im Vorraum einer Selbstbedienungsgeschäftsstelle eines Bankinstitutes an der Oesterweger Straße in Versmold einschließen. Anschließend, so berichtet die Polizei, hebelten sie die Tür zum Tresorraum auf. Dort machten sie sich nach Darstellung der Ermittler vermutlich mit einer Kreissäge an dem dortigen Tresor zu schaffen.

Sie gelangten allerdings nicht an den Inhalt des Tresors. Sie entkamen unerkannt. Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat Sonntagnacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge an der Selbstbedienungs-Geschäftsstelle oder in der Nähe beobachtet? Wer kann sonst Hinweise zu diesem versuchten Einbruch geben? Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.