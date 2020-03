25 private Busunternehmen in Ostwestfalen mit insgesamt 1300 Mitarbeitern und 735 Fahrzeugen haben wegen Existenznöten einen Hilferuf unter anderem an Ralph Brinkhaus, den Vorsitzenden der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, gesendet. Neben laufenden Kosten und wegfallenden Umsätzen seien für geplatzte Reisen Rückzahlungen in Millionenhöhe an Kunden zu leisten. Ob die Unternehmen aber Vorleistungen an Hotels, Kulturbetriebe oder Reedereien erstattet bekommen, sei ungewiss. Erste Partner seien so in Not, dass sie Insolvenz anmelden müssten.

Sollte es keine direkten Staatshilfen für die Busbetriebe geben, drohe eine Insolvenzwelle, sagt Sieckendiek. Diese könnte in der Folge den ÖPNV zusammenbrechen lassen, warnen die Betriebe.