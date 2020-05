Der Jibi-Markt an der Kämpenstraße wird um 400 auf 1550 Quadratmeter erweitert und in „Combi“ umbenannt. Foto: Oliver Horst

Von Oliver Horst

„Die Investitionen in den Umbau und die Modernisierung unterstreichen, dass wir uns in Versmold langfristig und nachhaltig aufstellen wollen“, sagt Bünting-Expansionsleiter Markus Söhne. Wie viel Geld in Versmold verbaut wird, gibt Bünting nicht bekannt. Die Kunden dürften sich nach den umfassenden Arbeiten auf einen Einkaufsmarkt wie neu freuen. Im Zuge des Umbaus wechselt auch der Name: aus Jibi wird dann auch offiziell Combi. Unter dieser Vertriebsmarke betreibt Bünting inzwischen fast alle seiner 180 Einkaufsmärkte zwischen der Nordseeküste und dem Sauerland. Rund 50 Standorte befinden sich in OWL.

Anbau sowie Abriss des Getränkemarktes in zwei Etappen

Die Modernisierungs- und Erweiterungsarbeiten sind in zwei Etappen geplant. Sie betreffen das gesamte Gebäude sowie den Außenbereich. Zunächst werde der Anbau auf dem bisher auch als Parkplatz genutzten Bereich in Richtung Ringallee errichtet. Dieser erste Bauabschnitt soll bis Ende November fertiggestellt sein. Für Januar 2021 ist dann der Abriss des derzeitigen Getränkemarktes vorgesehen. Dieser wird künftig – bei gleicher Größe von rund 260 Quadratmeter – in die Verkaufsfläche des Marktes integriert. Auf der frei werdenden Fläche sollen neue Parkplätze entstehen, so dass die Zahl der Stellplätze wie gehabt bei 85 liegt.

Zudem sollen der Eingangsbereich und die Fassade neu gestaltet werden. Expansionsleiter Söhne spricht von einem „modernen, von Glasflächen geprägten Erscheinungsbild“. Die Vorkassenzone mit der Bäckerei Bürenkemper werde ebenfalls während des zweiten Bauabschnitts modernisiert. In diesem Zuge erhalte der Bäcker eine Fläche für seinen Cafébetrieb mit Sitzplatzmöglichkeiten sowie einer Kundentoilette. „Läuft alles nach Plan, gehen wir heute davon aus, dass die Umbaumaßnahmen im Mai 2021 abgeschlossen sein werden“, sagt Söhne. Die Kunden erwarte mehr Einkaufskomfort und ein größeres Angebot.

Rechtsstreit verhinderte Erweiterung jahrelang

Ursprünglich war die Erweiterung schon für das Jahr 2014 geplant. Eine Anwohnerin hatte aber gegen die Pläne geklagt. Der Streit ging bis vor das Oberverwaltungsgericht Münster, das die Klage im Dezember 2016 endgültig µabwies.