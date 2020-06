Von Christian Müller

Versmold-Bockhorst (WB). Ein Autofahrer ist am Mittwochnachmittag bei einem Unfall auf der Bundesstraße 476 in Versmold-Bockhorst schwer verletzt worden. Nach Auskunft der Polizei besteht Lebensgefahr. Die Bundesstraße soll noch bis in den Abend hinein gesperrt bleiben.