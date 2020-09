Ein „Wumms-Effekt“ vor 300 Jahren

Altkreis Halle/Versmold (WB). Im Vorfeld habe man sich in Historikerkreisen gefragt, ob Erinnerungen an die Verleihung von Stadtrechten überhaupt thematisierungswürdig oder gar jubiläumstauglich seien, sagt Dr. Rolf Westheider. Die Erfahrungen mit der Wanderausstellung im vergangenen Jahr sind dagegen eindeutig. Hier ist es gelungen, in interkommunaler Zusammenarbeit einen meist als trocken empfundenen Stoff lebhaft, zeitgemäß und interessant zu vermitteln.

Von Johannes Gerhards