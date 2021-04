Während Zirkuskinder in anderen Bundesländern meist an jedem Auftrittsort in eine andere Schule gehen müssen, kommen in Nordrhein-Westfalen die Lehrer mit Klassenzimmern auf Rädern zu den Schülern. Kathrin Heinsohn wohnt in Versmold und fährt zwei- bis dreimal in der Woche los. Dann gebe es es Unterricht „auf unserem Platz“, sagt sie und meint damit den immer wieder wechselnden Zirkusplatz der Familie Trumpf. An den übrigen Tagen wird online unterrichtet und es gibt Aufgabenpakete – auch in Nicht-Corona-Zeiten. Auch im Moment hat die Lehrerin die Erlaubnis, die Kinder vor Ort zu unterrichten. Ihre Schüler sind sechs, neun, elf, 13 und 17 Jahre alt. „Da ist in meinem Klassenzimmer richtig was los“, sagt Kathrin Heinsohn lachend, denn natürlich gibt es keine unterschiedlichen Klassen. Die Lehrerin ist ein Herzensmensch: fröhlich, zugewandt, geradeaus. Kindern etwas mit auf den Weg geben, sich auf jeden Einzelnen einstellend – das ist ihr Ziel.