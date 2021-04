»Ohne Erinnerung an Vergangenheit hat Zukunft keine Perspektive«, sagt die Vorsitzende der jüdischen Kultusgemeinde Bielefeld, Irith Michelsohn. Tote seien erst dann tot, wenn sie vergessen werden. Ganz bewusst findet die coronakonforme Veranstaltung am »Jom haScho‘a«, dem internationalen Gedenktag für die Opfer der Schoah, statt. Die Redebeiträge werden in Kürze auf dem Youtube-Kanal der Stadt Versmold veröffentlicht. Ursprünglich wollte Versmolds Bürgermeister Michael Meyer-Hermann bereits im November das zwanzigjährige Bestehen des Erinnerungszeichens in öffentlichem Rahmen würdigen. Weil das aufgrund der Infektionslage nicht möglich war, ist der neue Termin gefunden worden, zu dem neben Irith Michelsohn auch Landtagspräsident André Kuper angereist ist. Die Denkmalgestalterin Inga Niemann-Delius und ihr damaliger Religionslehrer Ingo Achtelik sind ebenfalls mit von der Partie.