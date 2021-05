Der Tatverdächtige soll am Samstag gegen 14.00 Uhr die beiden 21-jährigen Opfer nach einem Streit vor einem Haus mit einem Messer angegriffen haben, wie die Staatsanwaltschaft und die Polizei in Bielefeld am Montag gemeinsam mitteilten. Zum Auslöser wollen die Ermittlungsbehörden derzeit keine Angaben machen.

Laut Mitteilung flüchteten die beiden Verletzten in einem Auto vom Tatort und fuhren eigenständig ins Krankenhaus. Dort wurden sie operiert. Lebensgefahr bestand aber laut Polizei nicht.