Von Margit Brand

Werther (WB). Das größte Geschenk zum runden Geburtstag gab’s schon Ende August: Die Fertigstellung des Museums ist der Meilenstein in der zehnjährigen Geschichte der Böckstiegel-Stiftung. Am 18. Dezember 2008 wurde die Stiftungsurkunde unterzeichnet.

Denkwürdig ist auch das Datum 5. März 2007. An diesem Tag starb Peter August Böckstiegels Sohn Vincent als letzter der Künstlerfamilie – und der Kreis Gütersloh hatte wie zuvor vereinbart ein Erbe anzutreten, das nicht nur ein großes Vermächtnis, sondern auch große Herausforderung war. Um der Verantwortung nachzukommen, dem Werk Böckstiegels die Bedeutung zukommen zu lassen, die ihm gebührt, wurde die Stiftung gegründet.

Einen ganzen Sommer lang Der Termin für die nächste Peter August Böckstiegel-Ausstellung »im eigenen Hause« steht fest: Vom 5. Mai 2019 an werden – nach Wilhelm Heiner (bis 20. Januar) und Robert Sterl (3. Februar bis 21. April) – wieder Bilder des Wertheraner Expressionisten im neuen Museum zu sehen sein. Die Ausstellung soll den ganzen Sommer über bis zum 28. September zu sehen sein und trägt den Titel »Jugend und Alter« in Anlehnung eines Kunstwerks Böckstiegels, das sich im Besitz der Kunsthalle Bielefeld befindet. Dank der Unterstützung des PAB-Freundeskreises wird eine Leihgabe möglich.

»Auf einmal stand da ein unbewohntes Haus in Werther mit enormen Werten drin«, entsinnt sich Thomas Kuhlbusch, Geschäftsführer in der Aufbauphase, an schlaflose Nächte. Auch organisatorisch galt es manche Klippe zu umschiffen und Feinheit zu bedenken. »Umso mehr freue ich mich, dass unsere Arbeit über Fraktionsgrenzen hinweg politischen Rückenwind erfahren hat. Der ergänzende Museumsbau, der heute neben dem Böckstiegel-Haus steht, ist keine Selbstverständlichkeit.«

»Es muss in der Arrode stehen«

Zumal die Finanzkrise 2008 so manchen Traum zerplatzen ließ. Zwei Millionen Euro – das war die Summe, die der Kreistag letztlich noch bewilligte. Wie gut, dass private Sponsoren ordentlich etwas drauf legten. Kuratoriumsvorsitzende Elke Hardieck zählt zu denen, die ihr Netzwerk hierfür nutzten und – wie sie zugibt – auch Überzeugungsarbeit leisteten. Ein Museum neben dem Künstlerhaus zu bauen, stand für sie nie außer Frage – auch wenn viele andere Standorte geprüft und vor allem zum Teil energisch in er Öffentlichkeit diskutiert wurden. Allen Beteiligten ist noch Vincent Böckstiegels Wunsch im Gedächtnis: »Ein Museum muss hier in der Arrode stehen.«

Als Wächter eben solcher Anliegen versteht sich der Böckstiegel-Freundeskreis, der in der Stiftung mit vertreten ist. Das künstlerische Erbe dürfe nicht in den Mühlen der Politik zerrieben werden, sagt Dr. Jan Honsel als Vorsitzender des Vereins (250 Mitglieder), der selbst bereits kurz vorm 25-jährigen Bestehen steht. »Wir sind Böckstiegels Graswurzelbewegung«, sagt Honsel lächelnd.

Mehr als 60 Ehrenamtliche

Darüber, dass es in zehn Jahren so viele Mitstreiter gegeben hat, die sich für das ambitionierte Projekt einsetzten und ihm auf politischer Seite den Rücken stärkten und es bis heute tun, ist Ursula Bolte sehr glücklich. Ausdrücklich bezieht die Vorstandsvorsitzende der Stiftung die Ehrenamtlichen in ihr Lob mit ein. 60 haben sich für ihren Einsatz rund ums Museum schulen lassen; ein neuer VHS-Kurs ist fast ausgebucht.

Zugegeben: »Die über das normale Maß hinausgehende Kritik einzelner Wertheraner Bürger und einige Ärgernisse am Bau würde ich gern vergessen«, blickt Ursula Bolte zurück. Entschädigt habe sie am Ende der Blick durch die neue Panoramascheibe auf das Böckstiegel-Haus. »Wie ein Rahmen für das Künstlerhaus.«

Neue Ausstellungen finanzieren

Bürgermeisterin Marion Weike nennt das Museum »eine Perle der Stadt«. Dass die Entscheidung für einen sehr modernen Bau die richtige gewesen sei, werde sich spätestens in einigen Jahren zeigen, ist sie überzeugt.

Und was macht die Stiftung jetzt, wo das Museum fertig ist? »Wir müssen weiter unsere Fäden spinnen. Ausstellungen sind teuer und spannende erst recht. Wir möchten ja alle Besucher zum Wiederkommen animieren«, sagt Elke Hardieck.