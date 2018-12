»Das liegt vermutlich am Schnee und den glatten Straßen«, sagte Organisator Yannik Nuffer, der dennoch ein positives Fazit zieht. Denn was dem Markt am Sonntag an Besuchern fehlte, machte der erfolgreiche Samstag wett.

Das kalte und trockene Wetter lockte Hunderte in die Innenstadt. Und die leuchtete in diesem Jahr ganz besonders einladend. 120 bunte LED-Scheinwerfer haben Yannik Nuffer und sein Team aufgebaut, um auch Werthers dunkelste Ecken zu erhellen. »Es gibt einige Ecken, die wir wegen der Feuerwehrzufahrten nicht bebauen dürfen. Da war das eine gute Lösung, für die ich viel gute Rückmeldung bekommen habe«, sagte Yannik Nuffer.

Christkindlmarkt in Werther Fotostrecke

Foto: Sara Mattana

So strahlte nicht nur der Kirchturm, sondern auch die vielen alten Fachwerkhäuser rund um den Alten Markt. Dass dort in diesem Jahr erstmals keine Bühne stand, schien die Gäste kaum zu stören. Denn mit Panflöten-Musik von der Palomino-Santana-Gruppe und der Münsteraner Band »Womuka« standen Walkingacts inmitten der 45 Stände des kleinen Budendorfes bereit.

Ein echtes Highlight für die Kinder war jedoch der Besuch vom Nikolaus. Usmar »Carlo« Carles schlüpfte wieder in seinen roten Mantel und kam dieses Mal nicht mit dem Esel, sondern mit dem Trecker vorbei – klar, dass einige Kinder auch einmal auf dem Fahrersitz Platz nehmen durften.

Auch Bürgermeisterin Marion Weike ließ sich das Spektakel nicht entgehen und ging dem Nikolaus beim Verteilen ein wenig zur Hand.

Und schon jetzt steht für Yannik Nuffer fest: »Im Juni beginnen unsere Planungen und nach diesem Erfolg soll es auch im nächsten Jahr keine Bühne geben. Der Platz war jetzt viel voller als sonst. Es würde mich aber freuen, auch die Kircheund vielleicht einige Vereine im nächsten Jahr mehr einbinden zu können.«