In der alten Näherei, zuletzt Druckerei Brune, in Künsebeck haben Christian Malachowski und Actosoft eine neues Domizil gefunden. Der Standort in Werther wird aufgegeben.

Von Margit Brand

Werther (WB). Actosoft hat seine Pläne, den heruntergekommenen Hof Overbeck zu seinem Firmensitz umzubauen, endgültig aufgegeben. Der Wertheraner Softwarespezialist (50 Mitarbeiter) siedelt stattdessen nach Halle um. Das kündigte Geschäftsführer Christian Malachowski im Gespräch mit dem WESTFALEN-BLATT an.

An der B 68 in Künsebeck, unweit der Auffahrt zur A 33, steht – frisch saniert – die ehemalige Druckerei Brune frei. Voraussichtlich schon im nächsten halben Jahr werde seine Firma die drei Etagen nach den Vorstellungen der Mitarbeiter einrichten und dann einziehen, sagte Malachowski. »Es war bitter, die Vision, die wir für den Hof Overbeck hatten, zu beerdigen. Gerade auch, weil wir von der Bürgermeisterin und der Stadt Werther so gut unterstützt worden sind«, räumt der gebürtige Wertheraner ein. Doch nun gehe es darum, eine neue – auch inhaltliche – Vision für das Unternehmen umzusetzen. »Wir setzen darauf, dass es für den Hof trotzdem eine gute Lösung geben wird.« Details nannte er noch nicht.

Seit 20 Jahren Dauermieter bei H.W. Meyer

Fast von Beginn an und damit knapp 20 Jahre lang ist Actosoft Dauermieter im ehemaligen H.W. Meyer-Komplex an der Engerstraße. Getragen von der Welle des Erfolgs wuchs das Unternehmen auch räumlich in die Etagen und verschachtelten Gänge des alten und zum Teil in die Jahre gekommenen Gebäudes hinein. 2014 entstanden dann die ersten Ideen, den inzwischen unter Denkmalschutz stehenden Hof Overbeck umzubauen.

Noch sitzt Actosoft im ehemaligen H.W.-Meyer-Gebäude an der Engerstraße 12 in Werther. Foto: Schillig Noch sitzt Actosoft im ehemaligen H.W.-Meyer-Gebäude an der Engerstraße 12 in Werther. Foto: Schillig

Seit 2017 ist Actosoft dessen Eigentümer, die Pläne wurden um einen zusätzlichen Anbau erweitert. Vorübergehend wurde unterdessen ein Teil der wachsenden Belegschaft in die erste Etage des Venghauss’schen Hauses verlegt, was sich aber als wenig praktikabel erwiesen habe. Seit Jahresmitte rücken alle wieder an der Engerstraße zusammen.

»Wir mussten uns neu erfinden«

Actosoft ist ausgewiesener Experte, was die Kassensoftware angeht. Dahinter steckt weit mehr als nur der reine Bezahlvorgang. International werden tausende Filialen namhafter Unternehmen bestückt und betreut. Entsprechend ging der Druck, der auf dem Modeeinzelhandel lastet, nicht spurlos an dem Software-Entwickler und -Dienstleister vorbei.

»Wir mussten uns ein stückweit neu erfinden und neue Geschäftsfelder erschließen. Gott sei dank haben wir das früh erkannt und gut reagiert. Aber wir müssen jetzt schnell sein und uns darauf fokussieren«, erläutert Malachowski, warum von langwierigen realen Großbaustellen Abstand genommen werden musste. Er hatte zwischenzeitlich auch damit geliebäugelt, den Standort Enger­straße von Grund auf zu sanieren. Auch diese Pläne wurden verworfen.

Künftig auch dezentraler ausgerichtet

Stattdessen wurde das Geschäftsmodell umgebaut. Seit Mitte des Jahres ist neben Malachowski und Christian Schramm der IT-Experte Hans Hermanns aus Laichlingn Mitgesellschafter bei Actosoft. Er war vorher Vorstand des Schweizer Software-Herstellers Cirkon und kümmert sich nun schwerpunkmäßig mit um die neue Sparte »Actobrand«. Sein Büro hat er in Solingen.

Actosoft-Cheg Christian Malachowski. Foto: Brand Actosoft-Cheg Christian Malachowski. Foto: Brand

Auch das ein Wink Richtung Zukunft: »Der Hauptsitz bleibt die zentrale Anlaufstelle. Doch wir werden uns künftig auch dezentraler ausrichten«, sagt Malachowski und erklärt das mit den ausgewiesenen Fachleuten, die die Firma sich in der ganzen Republik sucht.

Weder Werther noch Halle sei für die Firma als Standort erste Wahl. Die gute Zusammenarbeit mit den Schulen vor Ort wolle Actosoft unbedingt fortsetzen.

Im Beraterstab der Bundesregierung

Der technisch hoch anspruchsvolle Vorgang des Bezahlens bleibt Spezialgebiet von Actosoft. »Gerade erleben wir bei unseren Kassensystemen sogar noch einmal einen Schub, weil 2020 ein neues Fiskalgesetz in Kraft tritt, auf das der Einzelhandel reagieren muss. Wir arbeiten als Berater der Bundesregierung daran mit«, berichtet Christian Malachowski. Gleichwohl will sich Actosoft mit seinem Knowhow nicht allein auf den stationären Handel beschränken. Großhandel, Webshops und Verkaufsplattformen (Amazon, Zalando etc.), die große Marken brauchen, um zu funktionieren, kommen hinzu.

»Hersteller müssen auf allen Kanälen zu Hause sein. Wir bieten ihnen vernetzte Lösungen an«, erläutert Malachowski. Nicht 360-Grad-Rundumpräsenz, sondern sogar 365 – in Anlehnung an Microsoft Dynamics 365, mit dem Actosoft zusammenarbeite. Diese Produktdienstleistung für große Markenhersteller hat im Unternehmen die neue Sparte »Actobrand« bekommen.

Kommentar

Schon so manches Unternehmen ist in der Vergangenheit nach Halle abgewandert. Früher waren das zum Beispiel Storck und Holz Speckmann, zuletzt HO-Systeme. Und nun Actosoft. Ausgerechnet Actosoft, möchte man hinzufügen.

Denn dieser Weggang hinterlässt nicht nur eine wirtschaftliche Lücke in der Stadt, sondern reißt auch eine städtebauliche am Hof Overbeck wieder auf.

Aber festzuhalten bleibt, dass der innovative Softwarehersteller Werther nicht enttäuscht oder genervt den Rücken kehrt.

In der langen Suche nach dem perfekten neuen Firmendomizil sah sich der erfolgsverwöhnte Branchenprimus plötzlich mit neuen wirtschaftlichen Realitäten konfrontiert. Das ambitionierte Großprojekt am Eingangstor der Stadt wurde eine Nummer zu groß.

Dass die Fertig-Immobilie, die sich schnell und mit vergleichsweise geringem Aufwand beziehen lässt, nun in Halle steht, ist bitter. Und einfach Pech. Margit Brand