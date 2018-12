Werther (WB). In den vergangenen Wochen waren laut Polizei insbesondere in Werther, aber auch in anderen angrenzenden Städten und Gemeinden viele Eltern und Lehrer in Aufregung und Besorgnis. Angeblich sind mehrere Kinder aus einem schwarzen Bulli heraus von Männern angesprochen worden.

So wurden der Polizei ein Fall vom 29. November und ein weiterer vom 6. Dezember gemeldet. In dem ersten Fall schilderte ein neunjähriges Mädchen eine für sie beängstigende Begegnung mit einem schwarzen Auto; im zweiten Fall berichteten zwei 9 und 10 Jahre alte Mädchen ihren Eltern ähnliches. Daran schlossen sich umfangreiche polizeiliche Ermittlungen zur Aufklärung dieser Sachverhalte an.

Parallel dazu verbreiteten sich diese Informationen auf verschiedenen Social-Media-Plattformen, insbesondere auf Facebook, wie ein (unkontrollierbares) Lauffeuer. In oft Besorgnis erregender und unsachlicher Art und Weise wurde von vielen Menschen über die Sachverhalte diskutiert.

»Stille-Post-Effekt«

Auch bei der Polizei sind mehrere Anfragen von zum Teil zutiefst verunsicherten oder panischen Eltern eingegangen, die sich größte Sorgen um ihre Kinder machten.

Durch den »Stille-Post-Effekt« wurden die Schilderungen immer gruseliger, bedrohlicher und gefährlicher.

Mittlerweile hat die Kriminalpolizei folgendes ermittelt: In beiden Fällen wurden die Kinder nicht angesprochen. Es kam zu keiner Begegnung mit unbekannten Männern. Einen schwarzen Bulli, der in den Erzählungen der Mädchen eine Rolle gespielt haben will, gibt es nicht. Wenn überhaupt, handelte es sich um vollkommen harmlose Alltagssituationen ohne jeglichen Kontakt zwischen den männlichen Verkehrsteilnehmern und den Kindern. Nachdem die Polizei die Kinder nochmals eingehend angehört hat, wurde deutlich, dass sich die Geschehnisse anders zugetragen haben, als die Kinder es ursprünglich ihren Eltern berichtet hatten.

Die drei Mädchen hatten die erlebten Situationen – Alltagssituationen im Straßenverkehr – Furcht einflößend für sich interpretiert. Nach polizeilicher Erfahrung kommt es immer wieder vor, dass die Kinder zu Hause von ihren Erlebnissen berichten und deren besorgte Eltern die Schilderungen der Kinder übernehmen. Dadurch kann es dazu kommen, dass bestimmte Sachverhalte fehlgedeutet werden.

Verhaltenstipps für Eltern und Lehrer