Von Klaus-Peter Schillig

Die Arbeiten dort gehören zum Projekt »Gute Schule 2020«. Vor allem der Verwaltungstrakt mit Schulleiter-Büros, Lehrerinnenzimmer, Sekretariat und im zweiten Abschnitt ein Behinderten-WC und ein Besprechungsraum werden vom »Muff« des vergangenen Jahrhunderts befreit und zeitgemäß umgestaltet. Mit mehr Platz, Nebenräumen, Besprechungszimmer und einem Unterrichts-Gruppenraum wird es nicht nur fürs Kollegium besser, sondern auch einladender für Besucher.

Für das Projekt stehen 380.000 Euro zur Verfügung

Die Umsetzung des Umbaus, für den die Stadt maximal 380.000 Eu­ro aus dem Landesprogramm zur Verfügung hat, hat sich jedoch erheblich verzögert – wie viele Projekte nicht nur in Werther. »Es war nicht so einfach, Handwerker zu bekommen«, schildert Sandra Wursthorn, im Rathaus zuständig für die Schulen, ihr Problem, für das es vor allem von der CDU bereits heftige Kritik gab – zuletzt in der Rede zum Haushalt 2019. »Wir können die Aufträge nicht einfach freihändig vergeben«, verweist Wursthorn auf die rechtliche Lage.

Nun ist das neue Fenster zur Mühlenstraße hin eingebaut, auch die Innenfenster sind drin zwischen Lehrerinnenzimmer und künftigem »Klönflur«, auf dem sich das Kollegium unterhalten kann, ohne andere zu stören.

Auch die Elektroarbeiten sind vergeben

Die teilweise offenen Trockenbauwände warten jetzt auf den Elektriker, der nach Aussage von Sandra Wursthorn sofort Anfang des Jahres seine Arbeit aufnehmen wird. Und sie stellt klar, dass in der Schule der Betrieb ohne Einschränkungen laufen kann. Schulleiter Jens Gadow, der einzige Mann im Team, kann das nur bestätigen: »Wir sind hochzufrieden, dass wir den Umbau bekommen, auch wenn es etwas länger dauert. Es gibt aus unserer Sicht überhaupt keinen Anlass zu Kritik.« Es sei nur schade, dass man nicht an alle Materialien herankomme. Aber das liege am System der Einlagerung und sei daher selbst verschuldet. Konferenzen finden zurzeit in Langenheide statt.

Das Unterrichtsmaterial liegt in Kisten verpackt im Foyer des Neubaues. Da ist schon mal Improvisation gefragt. Sogar der Schmuck für den Weihnachtsbaum war da gut verstaut und unerreichbar. »Da haben die Kinder eben schnell was Neues gebastelt«, macht Gadow klar, dass man auch solche Dinge ganz locker sieht.

Noch Baustelle bis ins Frühjahr

Was noch kommt: Neben den Elektroarbeiten sind natürlich auch noch andere Gewerke am Zuge. Die Arbeiten für Bodenbelag und die Anstriche müssen noch ausgeschrieben werden, einige Trockenbauwände sind noch zu schließen, Heizungs- und Sanitär-Installateure haben noch zu tun, die heraus gehauenen gefliesten Waschbecken-Ecken müssen wieder angeputzt werden, ebenso wie die neuen Türen und Fenster. Vor der neuen Eingangstür muss das Außenpflaster angehoben werden, der Auftrag dazu ist vergeben.