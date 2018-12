Von Klaus-Peter Schillig

Die Ausschreibung für die Hochbauten – also Fahrradgarage samt Ladestation, überdachte Wartezonen an den Bussteigen, Toiletten –, die im September angelaufen ist, hat keine einzige Bewerbung gebracht. »Ich hoffe, bei einer erneuten beschränkten Ausschreibung auf mehr Resonanz«, meinte jetzt Guido Neugebauer, allgemeiner Vertreter der Bürgermeisterin, vor dem Haupt- und Finanzausschuss. Nach Rücksprache mit dem Planungsbüro habe man jetzt mehrere Unternehmen direkt angeschrieben und um die Abgabe eines Angebotes gebeten. »Das sieht jetzt ganz gut aus.« Am 8. Januar soll die Submission stattfinden.

Unter der Erde geht es gut voran

Allerdings gibt es in Sachen Mobilitätsstation, wie der Zentrale Omnibusbahnhof künftig heißen soll, auch viele positive Nachrichten. So wird seit Oktober schon kräftig gebuddelt auf dem Gelände, um die vorhandene Versiegelung aufzubrechen sowie neue Ver- und Entsorgungsleitungen zu verlegen. Auch das teilweise auffällig rot-weiß lackierte Wartegebäude ist inzwischen abgerissen. Teile der alten Fahrradunterstände beispielsweise wurden als Regenschutz für die Ersatzhaltestellen genutzt, die während der Bauphase auf dem ZOB an der Bielefelder Straße und am Teutoburger-Wald-Weg angelegt worden sind.

»Das hat sich im Großen und Ganzen gut eingespielt«, sagt Neugebauer. Es habe noch keinen gegeben, der seine Haltestelle nicht gefunden hätte. Auch an der Bielefelder Straße, der viel befahrenen Landstraße, laufe bisher alles reibungslos. Wer am heimatlichen Computer oder unterwegs auf dem Smartphone auf dem Laufenden bleiben will, kann den auf der Homepage der Stadt Werther angelegten »ZOB-Blog« aufrufen: http://werther.pageflow.io/zobblog#179181

1,9 Millionen Euro als Zuschuss

Der wird alle zwei Wochen aktualisiert. Jeden Dienstag findet außerdem ein Baustellengespräch statt, an dem auch Bürger teilnehmen können, wenn sie sich informieren möchten.

Am ZOB sind aber nicht nur Bauarbeiten gut im Zeitplan, auch die Finanzierung ist sogar über die bisherige Planung hinausgeschossen. Zu den geplanten Gesamtkosten von 2,2 Millionen Euro wollte das Land 1,23 Millionen Euro zuschießen. Diese Deckelung ist aber jetzt aufgehoben, weil viele Städte die Vorgabe, ihre Omnibus-Bahnhöfe barrierefrei umzubauen, finanziell nicht stemmen können. Auch für Werther wäre der Eigenanteil ein Kraftakt. Hierhin fließen aber jetzt 1,93 Millionen Euro, das sind bis zu 90 Prozent der Gesamtkosten.