Werther (WB/bec). Bis die Drei Weisen beim Christkind ankommen, zieht noch etwas Zeit ins Land. Doch so wie einst die Reise aus dem Morgenland nach Bethlehem lange dauerte, sind auch die Vorbereitungen für die große Sternsinger-Aktion in Werther am 5. Januar längst angelaufen.

Etwa 50 Kinder und Jugendliche machen sich am Tag vorm Dreikönigsfest auf den Weg, um den Segen des Christuskindes in die Häuser der Stadt zu bringen und gleichzeitig Spenden für Kinder in Not zu sammeln. Wie in den vergangenen sieben Jahren auch kommt das Geld dem Poor Parents Fonds in Ndolage (Tansania) zugute.

30 Euro helfen sehr

Den hat Arzt Frank Beier, Ehemann von Pastorin Silke Beier, ins Leben gerufen. Von seiner eigenen Tätigkeit vor Ort weiß er, dass viele Eltern mit ihren kranken Kindern nicht ins Hospital kommen, weil sie Angst haben, die Behandlungskosten nicht tragen zu können. Hier springt nun der Fonds ein: »Für 30 Euro kann ein Kind vollstationär behandelt werden«, berichtet Silke Beier.

Die evangelische Pastorin gehört mit zum Sternsinger-Organisationsteam, denn in Werther ist die bundesweit bekannte Hilfsaktion, die ursprünglich vor 60 Jahren vom katholischen Bonifatiuswerk ins Leben gerufen wurde, schon lange ökumenisch ausgerichtet. Die Konfession spielt keine Rolle, wenn sich die Schüler mit bunten Gewändern, Krone, Turban und Stern in Kaspar, Melchior und Balthasar verwandeln.

Bitte anmelden

Sie klopfen überall dort an, wo ihr Besuch willkommen ist – möglichst umgehend sind Anmeldung über die Listen in der St. Michaelskirche oder per Anruf im ev. Gemeindebüro (Tel. 7151) nötig. Auch begleitende Fahrer werden gesucht, weil zum Teil weite Strecken zurückgelegt werden müssen. Voriges Jahr wurden knapp 350 Familien besucht, die Tendenz ist steigend. Rund 8000 Euro wurden gesammelt.

Die Neulinge der Aktion haben sich bei einem Vorbereitungstreffen jetzt mit dem Sternsinger-Lied, Segens-Kreide und dem Spendenzweck vertraut gemacht. Für die Erfahrenen ist nun Donnerstag, 3. Januar, 10.30 Uhr der nächste wichtige Termin: Hier treffen sich alle Sternsinger im evangelischen Gemeindehaus, um sich Gewänder parat zu legen und letzte Absprachen zu treffen.

Aufbruch am 5. Januar

Weil die Resonanz an einem Samstag erfahrungsgemäß besser ist als an einem Sonntag, brechen die Könige auch diesmal schon am 5. Januar nach dem Aussendungsgottesdienst um 13 Uhr in der Jacobikirche auf. Nach der Rückkehr gegen 18.30 Uhr gibt es ein warmes Essen im katholischen Pfarrheim.