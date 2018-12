Von Margit Brand

Werther (WB). Wenn sich ein lange verschlossener Schrank und ein sorgsam gehüteter, silberner Koffer öffnen, dann bekommen Schicksale plötzlich ein Gesicht. In den Erinnerungsbüchern an verfolgte und ermordete Juden aus Werther gibt es neuerdings ein Bild, das Emma († 1943) und Israel Sachs († 1935) mit ihren fünf Kindern zeigt. Dank detektivischen Spürsinns werden auch die vergessen geglaubten Geschichten klar, die hinter diesem Familienfoto stecken.

Seit zehn Jahren engagiert sich der gleichnamige Arbeitskreis dafür, »Spuren jüdischen Lebens in Werther« zu erforschen und sichtbar zu machen. Viele Dokumente sind seitdem zusammengestellt worden. So zum Beispiel in einer Broschüre, die – anders als zu anderen jüdischen Mitbürgern in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts – zu der Familie von Israel und Emma Sachs nur wenig Auskunft geben konnte. Bekannt war nur, dass es eine Familie von Viehhändlern und Schneidern war, deren Spuren sich aber in den Wirren der Judenverfolgung verloren.

Carry Bosmann aus Zelhem in Holland am Apparat

Bis im Stadtarchiv 2016 ein Anruf einging. Am Apparat war Carry Bosman aus Zelhem in den Niederlanden. Beim Ordnen des Nachlasses ihrer Mutter habe sie festgestellt, dass sie entfernte Verwandtschaft in Werther haben musste – die Familie von Emma Sachs. Ihr Mann Israel starb bereits 1935 in Werther und wurde auch hier auf dem jüdischen Friedhof bestattet.

Der Arbeitskreis – hier speziell Inge Guntenhöner, Ulrich Maaß, Rudolf Ronning und Ute Dausendschön-Gay – nahm daraufhin Kontakt zu der 70-Jährigen auf und besuchte sie. Die ehrenamtlichen Forscher durften einen Blick werfen auf das, was Carry Bosmans Mutter ihren Angehörigen zu Lebzeiten vorenthalten hatte, das Fotoalbum der in die Familie Sachs eingeheirateten Schwester etwa. Erst nach ihrem Tod, so hatte die alte Dame verfügt, dürfe der lange verschlossene Schrank geöffnet werden. Der Stachel der traumatischen Erinnerung saß für sie offenbar so tief, dass sie daran nicht rühren mochte.

Beim ersten Treffen Dokumente und Infos ausgetauscht

Carry Bosman aber wollte wissen, wo ihre Familie Spuren hinterließ. In den Mitgliedern des Arbeitskreises fand sie dankbare und engagierte Mitstreiter. Infos und Dokumente wurden bei diesem ersten und weiteren Treffen ausgetauscht. Eines Tages fuhren die Wertheraner mit einem Recherchetipp heim, der sich als sehr wertvoll erweisen sollte. Carry Bosman glaubte von einem Cousin Norbert zu wissen, einem Urenkel von Emma und Israel Sachs. Vermutlich in Hamburg.

Auf verschlungenen Wegen führte schließlich die Online-Teilnahmeliste eines Volkslaufes zu Norbert Sachs und seiner Familie in Falkensee. »Als wir hörten, dass Carry und Norbert stundenlang miteinander telefoniert haben, hat uns das sehr gefreut«, erzählt Ute Dausendschön-Gay. Als der ausfindig gemachte Urenkel im März das erste Mal in Werther war, brachte der ebenfalls Fotos mit. Denn auch bei ihm gab es da einen silbernen Koffer auf dem Dachboden, den bis in die Tiefe zu öffnen keiner recht gewagt hatte...

Odyssee die Familienmitglieder in Europa

Und plötzlich blicken da Israel und Emma Sachs dem Betrachter entgegen, umrahmt von den Kindern Albert, Philipp (Norberts Großvater), Siegmund, Jenny und Meier. Die Aufnahme entstand um 1918. Was danach geschah, wie es diese Familie zerstreute und wo die Lebenswege in Vernichtungslagern, Konzentrationslagern oder auf den so genannten Todesmärschen endeten, das lässt sich an den Quellen ablesen, die der Arbeitskreis gemeinsam mit den Nachfahren zwischenzeitlich zusammen getragen hat. Aufenthaltsgenehmigungen, Deportationslisten, amtliche Statistiken und Bemerkungen: Die Quellen lassen das Drama erahnen, das so nüchtern abgefasst ist.

In einer Grafik hat der Arbeitskreis veranschaulicht, welche Odyssee die Familienmitglieder in Europa zurückgelegt haben. Da sind Orte vermerkt, in denen sie abseits Werthers gelebt haben. Wohin sie flüchteten, von wo aus sie verschleppt wurden. Orte wie Buchenwald und Dachau, in denen sie vor 80 Jahren inhaftiert wurden, Orte wie Theresienstadt und Auschwitz, zu denen sie deportiert wurden.

Zwei besondere Gäste bei der Gedenkfeier

Sechs neue Erinnerungsbücher (insgesamt sind es etwa 20) hat der Arbeitskreis angelegt. Die großen, schwarzen Ringhefter waren Teil einer Ausstellung, zu der anlässlich des 80. Jahrestages der Reichspogromnacht im November 120 Interessierte ins evangelische Gemeindehaus kamen. Zuvor hatte es eine Gedenkfeier auf dem jüdischen Friedhof gegeben, bei der zwei besondere Gäste zugegen waren: Carry Bosman und Norbert Sachs. Inge Guntenhöner: »Die beiden zum ersten Mal am Grab ihres Urahnen Israel Sachs stehen zu sehen, war sehr bewegend.«