Von Malte Krammenschneider

»Schön, dass heute so viele Familien mit ihren Kindern dabei sind« sagt Ehrenamtskoordinatorin Birgit Wolf, während sie ihren Blick durch den gut gefüllten großen Saal schweifen lässt.

Währenddessen kommen die Besucher miteinander ins Gespräch. Das reichhaltige Buffet wird gut angenommen, und als dann auch noch der Nikolaus auftaucht, um Geschenke zu verteilen, macht der Nachwuchs endgültig große Augen. Brav warten die Kinder vor der Bühne, bis ihr Name aufgerufen wird und sie die kleinen und größeren Überraschungen voller Stolz ihren Eltern präsentieren können. Ein harmonisches Gesamtbild, dass Birgit Wolf bestätigen kann. »Viele Familien machen große Schritte. Sie lernen fleißig die Sprache und leben mittlerweile in Mietwohnungen. Wir müssen ihnen Anreize geben und wollen sie zu mehr Selbstbewusstsein ermutigen«, sagt Birgit Wolf, die damit auf die Scheu vieler Flüchtlinge vor Arzt- und Behördenbesuchen anspielt.

Ehrenamtliche mit Begeisterung

Für die Geflüchteten ist es laut Flüchtlingsberater Stefan Schemmann zudem nicht einfach, sich an die völlig unterschiedlichen Lebensbedingungen zu gewöhnen. Deshalb habe die ÖFI in diesem Jahr beispielsweise einen Kurs für einen »Mietführerschein« veranstaltet, da es schriftliche Verträge mit all ihren Verpflichtungen in Syrien zumeist nicht gibt. »Dort gibt es meistens mündliche Vereinbarungen zwischen den Familien«, erklärt Stefan Schemmann die zu leistende Aufklärungsarbeit , die er und seine Kollegen anscheinend nach wie vor sehr gerne wahrnehmen.

»Es herrscht ein gutes Miteinander und viele Ehrenamtliche sind immer noch mit Begeisterung dabei«, sagt Birgit Wolf, die auf die Vielzahl der ÖFI-Angebote und Kurse hinweist. So gibt es zum Beispiel einen Nähtreff, ein Frauencafé, eine Kommunikationswerkstatt und seit diesem Spätsommer auch den »Treffpunkt deutsche Sprache«. Es wird viel getan, um den Geflüchteten unter die Arme zu greifen und ihnen eine Integration zu ermöglichen. Gleichwohl gibt es auch Probleme, die Stefan Schemmann offen anspricht. »Wenn die Flüchtlinge nicht anerkannt werden, wird es für alle Seiten schwierig«.