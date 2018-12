Von Margit Brand

Bereits 2015 war der erste Stock – nach optischem Vorbild der Hauptstelle in Halle – umgebaut worden. Damals hatte die Volksbank ihre Räumlichkeiten auch gekauft. »Qualität hat im Banking der Zukunft einen zentralen Stellenwert. Das soll auch baulich zu erkennen sein«, erläutert Vorstandsvorsitzender Rainer Peters. 250.000 Euro seien investiert worden.

Auszahlungen und Überweisung künftig komplett am Automaten

Den Mittelpunkt des Raumes bildet ein großer Tresen, zentrale Anlaufstelle für alle Fragen und Anliegen. Geldscheine allerdings gibt es hier jetzt nur noch nach vorheriger Bestellung. Auszahlungen und Überweisungen werden künftig komplett über die Automaten abgewickelt. »Wer das nicht eigenständig tun möchte, den unterstützen unsere Mitarbeiter gern«, sagt Niederlassungsleiter Benjamin Zingler. Zusätzlich kann zwischen 8 und 20 Uhr per Video-Telefonat im Vorraum Hilfe angefordert werden.

Bereits jetzt werden im Bereich der Volksbank Halle nach eigenen Angaben 94 Prozent aller Auszahlungen (jährlich etwa 36.500) am Geldautomaten abgewickelt. Auch bei Überweisungen (47.400) liege die Quote hoch: 84 Prozent der Vorgänge werden online - also von zu Hause aus oder am Automaten in der Filiale - in Auftrag gegeben, nur 16 Prozent laufen über den Schalter. Konkret in Werther wird demnach jeden Monat rund 4200 Mal Geld am Automaten geholt. Im Oktober seien 270 Auszahlungen am Schalter abgewickelt worden, die genauso gut am Automaten möglich gewesen wären. Schon jetzt gebe es doppelt soviele Einzahlungen am SB-Gerät als am Schalter (412 zu 224 Vorgänge).

»Das ist nicht mehr das Tagesgeschäft von früher«

»Das ist nicht mehr das Tagesgeschäft wie früher. Entsprechend reagieren wir darauf und räumen der Beratung mehr Platz ein«, erläutert Vorstand Harald Herkströter. Aktuell sind sieben Mitarbeiter in der Zweigstelle (3500 Kunden) beschäftigt. Sie betreuen Privat- wie auch Geschäftsleute und bieten zudem Vermögensberatung an. »Und zwar mit sehr gutem Erfolg. Werther bietet ein gutes Marktumfeld«, unterstreicht Rainer Peters.

Wie in der Hauptstelle und in anderen Niederlassungen setzen beleuchtete Fotos Akzente in der neuen Inneneinrichtung. Details des Böckstiegel-Hauses oder ein Blick in die Ravensberger Straße werden in Szene gesetzt. Die neuen Rückzugsräume kombinieren modernen Arbeitsplatz mit professionellem Beratungsambiente. Auch außen hat das Gebäude einen neuen Anstrich bekommen.