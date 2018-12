Der geplatzte Haushalt gleicht einer Abrechnung ohne Zahlen, denn an Geld machte sich die Kritik von CDU, UWG und Grünen ja nicht fest. Wie haben Sie in der Nacht danach geschlafen?

Marion Weike: Gar nicht. Mich belastete besonders der Gedanke an die Kollegen im Rathaus, die die Ablehnung sehr getroffen hat. Auch wenn ich ja als »die Böse« dargestellt wurde. Der Vorwurf, die Verwaltung könne nicht rechnen, weil die Jahresergebnisse positiv ausfallen, ist schlicht unfair. Im Haushaltsentwurf gehen wir für den Ansatz der Gewerbesteuer seit Jahrzehnten von den Vorauszahlungsbescheiden aus. Falls die CDU-Fraktion hierfür stattdessen einen Planansatz wählen möchte, der optimistischere Einnahmeerwartungen bei der Gewerbesteuer zugrunde legt, sollte das politisch im Rat diskutiert und entschieden werden. Eins ist dann aber klar: Das Wirtschaften wird für die Stadt Werther deutlich risikoanfälliger.

Wie gehen Sie jetzt vor? Müssen Zahlen geändert oder »nur« politische Gespräche geführt werden?

Weike: Ich sehe keinen anderen Weg als gemeinsame Gespräche. Ich möchte im Ältestenrat ausloten, wie wir mit der jetzigen Situation umgehen, um doch noch zu einem Haushalt für das Jahr 2019 zu kommen. Ich gehe davon aus, dass die Ratsmitglieder und die Verwaltung ein gemeinsames Interesse daran haben, viele Dinge, die einen wirksamen Haushalt voraussetzen, voranzubringen.

Fühlen Sie sich an den Wahlkampf vor zehn Jahren erinnert, als CDU, UWG, FDP und Grüne einen gemeinsamen Kandidaten gegen Sie aufstellten? 2020 ist wieder Wahl...

Weike: Ja, da war in meinen Augen schon klar Wahlkampf im Spiel. Enttäuscht war ich von der CDU. Sie hätte ihre Kritik ja unabhängig vom Zahlenwerk äußern können, zumal da gerade die eigenen Vorschläge eingearbeitet worden waren. Von der UWG-Fraktion weiß ich, dass sie sich zum Haushalt wegen des stockenden Verfahrens zum Bebauungsplan Blotenberg enthielt. Hier solle es endlich vorangehen. Das Abstimmungsverhalten ist nach meiner Einschätzung als deutliches politisches Signal zu verstehen.

Steht für Sie schon fest, ob Sie 2020 nach 20 Jahren wieder als Bürgermeisterkandidatin antreten?

Weike: Mir macht die Arbeit in Werther als Bürgermeisterin seit 19 Jahren sehr viel Freude. Ich arbeite gern für die Menschen in dieser Stadt. Ab und zu frustrierende Tage gehören wohl zu jedem Berufsalltag.

Zu den anstrengenden Themen gehört natürlich der Blotenberg. Wird am 29. Januar tatsächlich – wie vorgesehen – ein Satzungsbeschluss für ein Neubaugebiet gefasst? Und wie rechtssicher ist der dann?

Weike: Die Beschlussvorlage zu dem Bebauungsplan soll im Januar 2019 eingebracht werden. Wir tun von Rathausseite alles, damit dieser Termin eingehalten werden kann, sind aber noch etwas von Unterstützung von außen abhängig. Wenn der Bebauungsplan als Satzung vom Rat beschlossen werden sollte, ist einzukalkulieren, dass zum Beispiel von der Blotenberg-Initiative ein Gerichtsverfahren angestrengt werden könnte. Dies brächte unter Umständen weitere Verzögerung von mindestens einem Jahr. Übrigens: Auch wenn ein größeres Baugebiet an anderer Stelle im Stadtgebiet ausgewiesen würde, wäre es realitätsfern zu glauben, dass sich dort kein Widerstand formiert. Bielefeld plant große Neubauflächen in Uninähe – das ist quasi nebenan! Wir müssen uns ranhalten.

Was passiert mit dem Hof Overbeck, nachdem Actosoft seine Umbaupläne ad acta gelegt hat?

Weike: Es ist sehr bedauerlich, dass die Firma Actosoft ihre guten Pläne für den Hof Overbeck aufgeben musste. Ich habe erste Gespräche geführt, wie es weitergehen kann. Noch ist aber nicht klar, wie Actosoft mit dem Grundstück umgehen wird.

Was versprechen Sie sich vom ISEK-Prozess? Kann er wirklich eine Aufbruchstimmung erzeugen?

Weike: Mich hat gefreut, dass bei der Auftaktveranstaltung so viele Leute da waren. Es wurden gute Denkanstöße gegeben und es wurde offen diskutiert. Deshalb bin ich zuversichtlich, dass wir viele Zukunftsideen für die Innenstadt entwickeln. Aktuell ist ein Workshop in Vorbereitung, mit dem ganz speziell Jugendliche und junge Erwachsene angesprochen werden.

Das neue Böckstiegel-Museum erlebt guten Zuspruch. Das Stadtmarketing bleibt in diesem Zusammenhang aber eher blass. Die Auswärtigen sind da, wissen aber nicht so recht, wie und wo sie ihren Aufenthalt in der »Böckstiegelstadt« abseits des Museums gestalten können...

Weike: Erst einmal ist toll, dass wir die touristische Hinweistafel an der A 33, auf die wir gemeinsam mit dem Kreis hingearbeitet haben, bekommen. Die Mitarbeiter des Museums und unser Stadtmarketing stehen in engem Kontakt und regen Austausch. Um ein Beispiel zu nennen: Die Idee zum Böckstiegel-Regenschirm und dessen Umsetzung stammt von einer Kollegin aus dem Rathaus. Als gern genutztes Werbemittel für Museum und Stadt. Unsere städtische Imagebroschüre, Stadtplan und der Flyer der Stadtführer liegen im Museum aus, im Gegenzug ist im Newsletter der Stadt für die Wirtschaft die Werbung für das Böckstiegelmuseum ein fester Bestandteil. Auch Anrufer mit Fragen zu einem Besuch im Böckstiegelhaus beraten wir gern und individuell. Dass so viele Menschen schon gekommen sind, ist traumhaft. Und das in einer so kleinen Stadt! Vielleicht müssen wir uns von großen Städten etwas abgucken. In Weimar beispielsweise werden Komplett-Pakete für einen Kurzurlaub angeboten – inklusive Hotel, Essen, Führungen, Sightseeing-Tipps. Wir können gemeinsam klein anfangen und uns Partner suchen. Erweitern geht immer.

Wünschen Sie sich hier mehr Unterstützung seitens der Werbegemeinschaft?

Weike: Die Geschäftsleute können vom Besucherstrom profitieren. Es wurde früher einmal diskutiert, ein Gutscheinheft aufzulegen, das mit kleinen Geschenken – eine Tasse Kaffee, eine Kugel Eis – in die Innenstadt lockt. Vielleicht sollte man den Gedanken noch einmal wieder aufgreifen.

Gibt es zu Silvester endlich wieder weiches Wasser?

Weike: Die grundlegende Sanierung an der Filteranlage ist abgeschlossen. Mit dem heutigen Wissen wäre es sicher besser gewesen, wenn wir die Filteranlage parallel zum Neubau der Enthärtungsanlage saniert hätten. Der Probebetrieb mit den vorgeschriebenen Untersuchungen läuft. Anfang Januar kann die Anlage insgesamt wieder in Betrieb genommen werden, so dass dann wieder weniger hartes Wasser geliefert wird.

Ist das Regenrückhaltebecken (»Talsperre«) hinter dem Hof Venghaus endgültig fertig?

Weike: Ja, die Baufahrzeuge sind weg. Es fehlt noch ein Teil der Eingrünung. Die Abrechnung ist in Vorbereitung. Ich glaube übrigens, dass das nicht die letzte Hochwasserschutzmaßnahme war, die umgesetzt haben. Hochwasserschutz wird bei den viel größeren Regenmassen, die wir seit einigen Jahren an vielen Orten haben, eine größere Bedeutung bekommen. Das Land wir darauf drängen, dass nicht zu viel Wasser »unten« ankommt.

(Wann) kommt der Radweg nach Schröttinghausen? Die Stadt Bielefeld baut bis zur Stadtgrenze...

Weike: Die notwendige Fläche zum Grundstückstausch haben wir inzwischen, aber noch ist der Grundstückskaufvertrag für den Radweg nach wie vor nicht abgeschlossen. Das Geld ist aus dem letzten Haushalt vorhanden, so dass es schön wäre, wenn wir gemeinsam mit Bielefeld ausschreiben könnten. Ganz ehrlich: Einen Bürgerradweg an einer Landstraße möchte ich so schnell nicht wieder bauen müssen. Wir erledigen mit sehr viel Aufwand eine Aufgabe, die eigentlich in der Zuständigkeit des Landesbetriebs Straßen NRW fällt.

Wann baut Tamoil die Tankstelle in der Rodderheide? Die Baugenehmigung wurde im August erteilt.

Weike: Das möchte ich auch gern wissen. Meine Nachfrage, wann mit dem Bau begonnen wird, ist noch nicht beantwortet worden. Es wird von Politik und Verwaltung immer erwartet, dass ganz schnell alles geregelt wird, und dann dauert es oft.

Bauplätze sind Mangelware in Werther – droht das Gleiche bald für Gewerbeflächen, nachdem die Rodderheide sich gut füllt?

Weike: Es freut mich sehr, wie gut die Flächen in der Rodderheide I genutzt werden. Die Stadt hat noch 800 Quadratmeter zu verkaufen, etwa 10.000 Quadratmeter sind in privater Hand zu haben. Weitere 23.500 Quadratmeter sind in dem Bereich Rodderheide II im Bebauungsplan ausgewiesen. Mit einigen Eigentümern hat es Gespräche zum Flächenerwerb gegeben, weitere sind geplant. Wir wissen aber auch, dass der Tausch »Geld gegen Grundstück« aus Verkäufersicht derzeit aufgrund der geringen Zinsen nicht allzu attraktiv ist. Deshalb hoffe ich in absehbarer Zeit auf drei Hektar für nicht störendes Gewerbe auf dem Weco-Gelände.

Startet der Neubau der Kläranlage im neuen Jahr?

Weike: Die endgültige Erlaubnis der Bezirksregierung Detmold liegt uns inzwischen vor. Die kompletten Ausschreibungsunterlagen für die europaweite Ausschreibung wird uns das Planungsbüro im Januar übergeben. In dem Teilnahmewettbewerb wird sich zeitnah zeigen, wie viele Unternehmen sich für den Bau der Kläranlage bewerben.

Was möchten Sie 2019 besonders vorantreiben?

Weike: Eine wichtige Herausforderung ist es, dass in Werther zusätzliche Wohnungen »an den Markt« kommen. Deshalb ist es wichtig, den Bebauungsplan Blotenberg zu realisieren. Einige Bauvorhaben sind in der Innenstadt, zum Beispiel an der Ravensberger Straße, der Kök und an der Engerstraße, geplant. Die Vermarktung des Baugebiets Weinhorst in Häger hat begonnen, die Interessenten sind von uns benachrichtigt worden. Es wäre gut, wenn in 2019 auch neue Sozialwohnungen gebaut werden könnten. Die Voraussetzungen durch die Einstufung des Landes und durch das zusätzliche städtische Förderprogramm sind durchaus attraktiv. Auch das Baugebiet Weinhorst bietet gute Möglichkeiten.