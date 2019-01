Am Weco-Gelände an der Engerstraße nagt der Zahn der Zeit. Bereits 2009 hatte Gerhard Wehmeyer erste Pläne für die Realisierung von Einkaufsmärkten auf dem Gelände vorgestellt. Seit Mai 2018 läuft ein Zwangsversteigerungsverfahren. Foto: Margit Brand

Von Stefan Küppers

Gerhard Wehmeyer äußert sich das erste Mal öffentlich, seit im Mai 2018 das Zwangversteigerungsverfahren für das gut drei Hektar große Weco-Gelände an der Engerstraße auf Antrag der Sparkasse Bielefeld eingeleitet wurde. Auf Antrag der Stadt Werther war zudem ein Zwangsverwalter bestellt worden. Wehmeyer hat selbst um den Gesprächstermin mit dem WB gebeten. »Es kommt alles auf den Tisch«, hat er angekündigt. Und Wehmeyer nennt tatsächlich einige Zahlen, zeigt unter anderem Briefe mit einem Kaufangebot der Stadt, das er freilich scharf zurückweist.

Stadt bot halbe Million

Unternehmer Gerhard Wehmeyer erhebt im Zusammenhang mit der Zwangsversteigerung Vorwürfe gegen Marion Weike.

Weil er seit Jahren für das drei Hektar große Weco-Areal die fälligen Abgaben an die Stadt (Grundsteuer B und die Regenwassergebühr für die große versiegelte Fläche) nicht mehr bezahlt hat, summieren sich allein dafür die Schulden aktuell auf etwa 250.000 Euro. Er habe das Geld an die Stadt nicht zahlen können, erklärt Wehmeyer, weil er durch die jahrelange Verzögerungen bei der Überplanung des Weco-Geländes keine Reserven mehr habe und er schließlich eine Familie zu versorgen habe.

In einem Schreiben der Stadt vom 9. Juli 2018 an Wehmeyer wird eine Schuld von exakt 223.366,42 Euro genannt. Die wird dort verrechnet mit einem Kaufangebot der Stadt für das Weco-Gelände in Höhe von 500.000 Euro. Also könne Gerhard Wehmeyer noch 276.633,58 Euro für sein Gelände erlösen. »Unanständig« nennt der Unternehmer dieses Angebot. »Man will mich offenbar soweit filetieren, dass ich nachher sage: Hier, ihr könnt das Gelände billig haben. Aber das mache ich nicht mit.«

Hoffen auf Investor Schoofs

Bezüglich seiner nicht näher bezifferten Schulden in Millionenhöhe bei der Sparkasse Bielefeld erklärt Wehmeyer, dass hier eine einvernehmliche Regelung getroffen sei, wenn der deutlich interessantere Kaufpreis des Investors Schoofs für das Weco-Gelände in der vertraglich vereinbarten Form fließe. Genau auf diese Pläne für die Entwicklung von Einzelhandelsmärkten und weiterhin Rückhalt durch die Schoofs-Gruppe setzt Wehmeyer im laufenden Zwangsversteigerungsverfahrens. »Ich werde durch Schoofs und meine Familie geschützt«, sagt er.

Sanierungskosten strittig

Die Stadt ist allerdings der Auffassung, dass die entsprechende Bauvoranfrage der Schoofs-Gruppe längst bestandskräftig abgelehnt worden ist. Aktuell liegt auf der Bebauungsplanung eine so genannte »Veränderungssperre«, die Ende 2019 ausläuft. Wehmeyer bleibt dabei: Er hält den Schoofs-Bauantrag für genehmigungsfähig und wirft der Bürgermeisterin »Verbiegung des Rechts« vor. Wehmeyer ist überzeugt, dass er von der Stadt und insbesondere von Marion Weike durch ihr Verhalten in den vergangenen zehn Jahren in seine jetzige Lage hinein manövriert wurde. Und dass der Wertheraner Stadtrat über die wahren Hintergründe durch die Bürgermeisterin in keiner Weise zureichend informiert worden sei. »Hier geht es weder ehrlich noch transparent und auch nicht wahrhaftig zu«, schimpft Wehmeyer.

Sein hartes Urteil macht Wehmeyer beispielhaft an der Sanierungsfrage für das Weco-Gelände fest. Er verweist auf ein umfängliches Sanierungsgutachten der Firma Geologik, in das er selbst rund 25.000 Euro investiert habe. Im Ergebnis, so sagt Wehmeyer dem WB, sei die Sanierung des Geländes für etwa 300.000 Euro zu haben. Denn schließlich sind Wehmeyer zufolge bereits seit den 90er Jahren über insgesamt 17 Jahre lang etwa 1,5 Millionen Euro in die Sanierung des Bodens geflossen.

Jetzt aber setze die Bürgermeisterin künftige Sanierungskosten von zirka 3,6 Millionen Euro aufgrund von Aussagen des AAV (Verband für Flächenrecycling und Altlastensanierung) und des Flächenpools NRW als gegeben an. Demgegenüber aber stehe das Geologik-Gutachten. »Nach Prüfung und Besprechung in Werther mit Frau Weike und Herrn Schröder hat das Kreisumweltamt keinerlei Beanstandung an Form und Inhalt des Gutachtens vorgetragen. Für mich steht somit das Ergebnis der Gefährdungsabschätzung amtlich fest«, hat Wehmeyer bereits vor Monaten an die Stadt geschrieben. »Leider werde ich zu diesen Themen von der Politik gar nicht gefragt«, sagt Wehmeyer.

Schadenersatzklage denkbar

Und wie soll es nach seiner Auffassung nun weitergehen? »Zunächst müsste sichergestellt werden, dass den Entscheidern in der Politik auch alle Informationen zur Verfügung gestellt werden«, sagt Wehmeyer. Die Ratsfraktionen müssten die tatsächlichen Dinge wahrnehmen können und nicht einfach in etwas hineingezogen werden. Schließlich muss nach Wehmeyers Auffassung Recht und Gesetz angewendet werden und der vorliegende Bauantrag der Schoofs-Gruppe genehmigt werden. Und wenn das alles nicht passiert? Wehmeyer: »Wenn mir das Grundstück aus der Hand genommen wird und später Filetgrundstücke zum Beispiel für Wohnbebauung entwickelt werden, werde ich die Stadt auf Schadenersatz verklagen.«