Er hatte der Stadt Werther und speziell Weike beschuldigt, ihn letztlich in seine aktuelle missliche Lage getrieben zu haben. Bekanntlich läuft ein Zwangsversteigerungsverfahren.

In der Frage, wie genau eine künftige Nutzung des drei Hektar großen Areals an der Engerstraße aussehen kann, darin gehen die Auffassungen indes deutlich auseinander. »Die Vorstellungen des Grundstückseigentümers, das Gelände möglichst umfangreich für neuen Einzelhandel zu nutzen, entsprechen weder den Regeln der Landesplanung soweit großflächiger Einzelhandel geplant ist, noch dem vom Rat beschlossenen Einzelhandels- und Zentrenkonzept, das den glücklicherweise in Werther noch durchaus funktionieren Einzelhandel in der Innenstadt schützen soll«, schreibt Weike. Sie verweist darauf, dass die Stadt und Vertreter des beratenden Flächenpools NRW zur Verfügung stünden, um über neue Konzepte etwa mit anderen Investoren zu sprechen, die es durchaus gebe. »Die Frage, ob der Eigentümer bereit ist, mit diesen Gespräche zu führen, muss er selbst beantworten.«

Weike erinnert daran, dass aus vielen Gesprächen zur Kompromisssuche im Juli 2013 ein Beschluss des Planungsausschusses resultierte, der gemeindliches Einvernehmen für Wehmeyers Bauvoranfrage (Lebensmitteldiscounter, Drogerie, Möbelfachmarkt) mit einigen Auflagen erteilt, was die Größe eines Lebensmitteldiscounters, Sortimentsliste, Erschließung/Zufahrt und die Sanierung der Altlasten betrifft. »Dieser damals im Einklang gefundene Kompromiss reichte dann den damaligen wie heutigen Investoren offensichtlich nicht aus. Die von der Schoofs-Gruppe gestellte Bauvoranfrage auf sechs (!) Einzelhandelsgeschäfte mit jeweils 799 Quadratmeter wurde zwischenzeitlich von der Baugenehmigungsbehörde (Kreis Gütersloh) bestandskräftig abgelehnt«, informiert Weike. Die Stadt Werther beabsichtige, das Bebauungsplanverfahren für das Weco-Gelände bis Ende 2019 abzuschließen.

Zur Altlastenthematik verweist Weike erneut auf Untersuchungen der konsultierten Fachberater, die davon ausgehen, dass eine Flächenaktivierung aufgrund der bislang unbekannten Umstände bis zu 3,6 Millionen Euro kosten könnte. Der AAV-Verband für Flächenrecycling und Altlastensanierung sei bereit, das Gelände umfassend zu sanieren. 80 Prozent Kostenübernahme seitens des Landes seien zu erwarten, sofern die Stadt selbst Eigentümerin ist.

Zusätzlich sei Werther mit dem Weco-Gelände im Flächenpool NRW aufgenommen worden. Dieser berät Kommunen, wenn es um die Aktivierung von Standorten geht, die ihre frühere Nutzung verloren haben oder hinter ihren Möglichkeiten zurückbleiben. Zuletzt habe ein Vertreter im März in nichtöffentlicher Sitzung über mögliche Vorgehensweisen einschließlich wirtschaftlicher Fragestellungen und Kaufpreiseinschätzungen beraten. »Auf der Basis der Beratungsergebnisse könnten Verhandlungen mit dem Grundstückseigentümer zum Ankauf durch die Stadt geführt werden, die jedoch von ihm bislang abgelehnt wurden.