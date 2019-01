Von Klaus-Peter Schillig

Werther (WB). Noch sind Ferien, und die Anlieger empfinden es als herrlich ruhig in der Grünstraße in Werther. Von Montag an sieht das dann zweimal am Tag oft ganz anders aus. Morgens im Dunkeln ballt sich der Verkehr vor dem Evangelischen Gymnasium Werther (EGW), mittags sieht es ganz ähnlich aus – die Elterntaxis fahren vor.

Das Problem, das der Kreis Gütersloh an mehreren Grundschulen gerade mit einem Pilotprojekt in den Griff zu bekommen versucht, ist an weiterführenden Schulen meist nicht geringer.

Eltern bringen ihre Kinder mit dem Auto direkt vor die Schultür und holen sie mittags auch wieder ab. Das »knubbelt« sich natürlich in einer so engen Straße wie der Grünstraße, durch die auch diejenigen müssen, die zu Fuß von zu Hause oder von der Bushaltestelle kommen oder mit dem Fahrrad fahren. Mittags geht das Ganze dann umgekehrt. Hinzu kommt im Winter die morgendliche Dunkelheit, die es zusätzlich unübersichtlich und gefährlich macht.

Thema beim Elternabend

Schon im September wurden in der Schule Vorwürfe von Eltern über Eltern laut, erzählt die stellvertretende Schulleiterin Sabine Koch. »Wir weisen die Eltern auch immer darauf hin«, verweist sie auf das jährliche Prozedere bei den Elternabenden zu Schuljahresbeginn. Auch im Leitfaden der Schule werde dies thematisiert. Das allerdings nützt alles kaum etwas.

Im vergangenen Herbst ist die Situation wohl mehrmals so eskaliert, dass es in der Schulpflegschaft zur Sprache gekommen ist. Daraufhin hat die Schülervertretung (SV) den Vorschlag aufgegriffen, vielleicht die Kinder selbst mit Schildern auf die Straße zu schicken, um die Eltern anzusprechen.

Passende Slogans in Arbeit

Gleich im neuen Jahr soll es losgehen, berichtet Sabine Koch: »Bei einem SV-Seminar sind für die Schilder schon passende Slogans überlegt worden, Warnwesten für die Kinder sind unterwegs.« Die Schilder müssen nach der Weihnachtspause noch gemalt werden, dann wollen sich die Schüler an die Straße stellen.

Auch Schülersprecherin Ida Klaas ist aktiv geworden, hat einen Brief an alle Eltern geschrieben, das Thema kommt regelmäßig auch bei Sitzungen der SV und der Schulpflegschaft sowie beim Tag der offenen Tür auf den Tisch. Abhilfe, wie beispielsweise an der Lindenschule in Halle, seien am EGW nicht möglich, sagt Sabine Koch. Für Eltern-Haltestellen im Umfeld der Schule gebe es zu wenig – geeigneten – Platz.

Ein paar Meter zu Fuß

Auch der neue Wertheraner »Dorfsheriff« Martin Rondorf hat sich die Situation vor Ort schon angesehen und verweist auf die Halteverbotszone direkt vor dem Gymnasium. »Mit zehn Jahren sind auch die kleinsten Schüler alt genug, um ein paar Meter laufen zu können.« Er habe noch von keinem Fall gehört, dass Regen jemanden aufgelöst habe. Man könne die Kinder auch an der Tankstelle oder an der Bielefelder Straße aussteigen lassen.

Die Fahrschüler, die täglich mit dem Bus kämen, seien auch in der Lage, ein paar Meter zu laufen. Und das bezieht er ausdrücklich auch auf die Ersatzhaltestellen rund um die Baustelle Omnibusbahnhof. »Vielleicht sollten die Kinder mal selbst sagen, sie möchten gern früher aussteigen.«

Nicht auf dem Gehweg

Übel findet es Martin Rondorf, wenn Eltern mit den Autos sogar auf dem Gehweg anhalten, auf dem auch der ganze Fußgänger-Verkehr laufe. »Ich will erreichen, dass die Leute über ihr Verhalten nachdenken. Das könnte man auch mit einem Verwarngeld unterstützen. Aber das muss ja nicht sein«, meint Rondorf.