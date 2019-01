Von Johannes Gerhards

Werther (WB). Seit Jahrzehnten lädt die Stadtverwaltung Werther am ersten Sonntag im Jahr Vereinsmitglieder, Lokalpolitiker und interessierte Privatpersonen zum Schnatgang ein. »Beim Spazierengehen gibt es gute Gelegenheiten zum Austausch, schon so manche gute Idee ist hier entstanden«, sagt Marion Weike.

Den Begrüßungsschnaps am Beginn der Tour müsse sie sich aber verkneifen, sie werde sonst zu fröhlich, lautet die »Ausrede« der Bürgermeisterin. Nach dem Start am Rathaus, wo die neue Gleichstellungsbeauftragte Nora Breuer und Ole Hummel als neuer Umweltbeauftragter kurz vorgestellt werden, ist die erste Station ein Spielplatz. »Hier steht ein neues Spielgerät in Form einer Mühle«, erläutert Stefan Meier. Damit werde Spielidee und Kultur mit einander verknüpft und an die ehemals fünf Wassermühlen entlang des Schwarzbachs erinnert. Zum Preis von 14.500 Euro habe ein örtliches Unternehmen die Bewertungskriterien der Funktionalausschreibung optimal umgesetzt.

So wird aus dem ZOB eine Mobilitätsstation

Um deutlich mehr Kapital geht es bei der Umgestaltung des Zentralen Omnibusbahnhofes zu einer zeitgemäßen Mobilitätsstation. Von den Investitionen in Höhe von 2,2 Millionen Euro werden aber 90 Prozent durch Fördermittel abgedeckt. »Nach schleppendem Beginn liegen wir inzwischen gut im Zeitplan«, sagt Guido Neugebauer, der mit Abschluss der Arbeiten zum Jahresende rechnet und auf bereits erfolgte unterirdische Maßnahmen wie Wasserleitungs- und Kanalbau verweist. Oberirdisch sollen vier überdachte Halteanlagen für Busse, eine Abstellbox für hochwertige Fahrräder und eine barrierefreie Toilettenanlage entstehen.

»Barrierefreiheit wird ab Januar 2020 verpflichtend«, erklärt Marion Weike zu den umfangreichen Modernisierungsmaßnahmen. Ein zweiter Grund liege in der Optimierung des öffentlichen Personennahverkehrs im Rahmen des städtischen Klimaschutzkonzeptes. Zudem verspricht sie, sich für günstigere Ticketpreise einzusetzen, um mehr Menschen zum Umstieg auf den ÖPNV zu ermuntern.

Seitenarm des Schwarzbachs offen legen

Zwischen Bielefelder Straße und Sportplatz liegt eine Ackerfläche, die nach den Vorstellungen von Jens Kreiensiek, dem Fachbereichsleiter für Planen und Bauen, in eine öffentliche Grünanlage umgewandelt werden könnte. Ein Seitenarm des Schwarzbachs werde dann zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität freigelegt und durch das Areal geführt. Zudem könnte so eine attraktive fußläufige Verbindung zum Sportplatz entstehen.

Hier servieren Mitglieder des BV Werther wärmende Getränke, während Stefan Meier über die Erneuerung des Kunstrasenplatzes informiert: »Innerhalb der Bauzeit zwischen dem 30. Mai und dem 10. Juli ist die Maßnahme sogar günstiger als geplant abgeschlossen worden«. Zu den Einsparungen haben auch die Vereinsmitglieder beigetragen. »Wir waren zwar nicht Bauherr, haben aber die Aufsicht übernommen«, so Vorsitzender Jochen Twelmeyer. So wurden etwa Schäden am Unterbau durch die anfangs sehr robuste Arbeitsweise der ausführenden Firma verhindert.

Hochwasserschutzbecken soll Flut in der Innenstadt verhindern

Letzte Station auf dem Schnatgang ist das große zweigeteilte – im Volksmund auch schon mal abschätzig als Talsperre bezeichnete – Hochwasserschutzbecken. Auch wenn das böse Wort vom Braunkohletagebau die Runde macht, begründet der jüngst aus dem Amt verabschiedete ehemalige Umweltschutzbeauftragte Werner Schröder ausführlich die Notwendigkeit der imposanten »Klimawandelfolgeanpassungsmaßnahme«. Eine Risikoanalyse habe 2007 ergeben, dass bei Starkregenereignissen mehr als 15 Gebäude in der Innenstadt gefährdet seien. Dank der Aufnahmekapazität von 19.400 Kubikmetern im oberen und 7.500 Kubikmetern im unteren Becken bestehe nun keine Überflutungsgefahr im Innenstadtbereich mehr.

Nach abschließendem Fußmarsch durch die »Isingdorfer Schweiz« klingt der Schnatgang im Restaurant »Die Farm« bei Suppe und Getränken aus.