Sollte ihr tatsächlich mal etwas die Stimmung verhageln, dann blickt Marion Weike einfach ihr vorzeitiges Geburtstagsgeschenk an: Der putzige »Groll-Troll«, eine Kinderbuch-Figur, bringt sie ganz schnell wieder zum Lachen. Foto: Margit Brand

Von Margit Brand

Werther (WB). Marion Weike mag große Familienfeste. Ohne wenn und aber. Nur dass der Geburtstag, den sie diesmal ausrichtet, ihr eigener 60. ist, kommt ihr dann doch »komisch« vor. »Aber es muss wohl stimmen. Meine Mutter hat – zu ihrem eigenen Entsetzen – die ersten grauen Haare an mir entdeckt«, sagt Werthers Bürgermeisterin lächelnd.

Dieses Jahr gibt es für die Gäste nicht wie sonst üblich Sauerkraut und Kasseler aus der eigenen Küche, das sich Freunde einmal und dann immer wieder gewünscht haben. Marion Weike zeigt »Entgegenkommen« und lädt ganz zentral in ein Bielefelder Lokal zur runden Feier. Wohlwissend, dass dorthin öffentliche Verkehrsmittel notfalls auch bei Schnee und Eis die ganze Nacht fahren – Januar-Geburtstagskinder wie Marion Weike kennen da mitunter abenteuerliche Geschichten von verhinderten oder eingeschneiten Gratulanten. Dass die Hebamme zu ihrer Geburt 1959 nicht pünktlich war, lag allerdings nicht am Wetter. Baby Marion war einfach schneller. Als der junge Vater die rundliche Hebamme ins Haus geleitete, krähte die Kleine schon.

Baby war zu schnell

Nach dieser Hausgeburt kann Marion Weike von sich behaupten, waschechte Brackwederin zu sein. Dort ist sie aufgewachsen und zur Schule gegangen. Dass sie nach dem Jura-Studium in Bielefeld auch im dortigen Rathaus ihre berufliche Laufbahn begann, war so nicht vorgesehen. »Ich hatte bundesweit gesucht. Aber womöglich ist Halles ehemaliger Stadtdirektor Dr. Elmar Hälbig daran schuld, dass ich die Stelle in Bielefeld attraktiv fand. Im Haller Rathaus habe ich während meines Referendariats nämlich gemerkt, dass Verwaltung richtig spannend sein kann.«

Dass sie später einmal selbst eine Kommunalverwaltung leiten sollte, war zu diesem Zeitpunkt freilich nicht absehbar. Aber bis heute schätzt Marion Weike die Kontakte zu den ehemaligen Kollgen. Manchmal auch dienstlich. Beruflich wie privat aber nennt Marion Weike Werther längst ihr Zuhause. Dass die Kinder (Kerstin, 39, und Thomas, 27) sich eigene Wohnungen auch in Werther gesucht haben, spreche wohl für die Stadt, meint sie.

Sprechstunde im Aldi

Fast 20 Jahre ist es her, dass Marion Weike als Bürgermeisterkandidatin der SPD von Haustür zu Haustür zog, um sich bekannt zu machen. Das ist längst nicht mehr nötig. »Die besten Bürgersprechstunden habe ich im Aldi«, lächelt sie. Mittendrin ist auch das Haus an der Ravensberger Straße, das sie gemeinsam mit ihrem Mann Wilfried Kipp-Weike zu ihrem Heim und Rückzugsort umgebaut hat. Obwohl bestens fußläufig zu erreichen, sei das Rathaus weit genug weg, wenn die Tür erst einmal geschlossen sei, sagt Marion Weike.

Muss sie in der Stadtverwaltung die Fäden zusammenhalten, kann sie selbige hier einmal laufen lassen – beim entspannten Stricken. Auch ein Buch ist immer griffbereit. Selbst bei den Hüttentouren durch die Berge, bei denen Marion Weike gelernt hat, mit nur acht Kilo Gepäck auszukommen. »Es gibt ja E-Book-Reader!«

Zum Aufmuntern

Auch Kinderbücher können ihr Herz erobern. Der »Groll-Troll«, etwa, der ihr tagelang aus dem Schaufenster des Lesezeichens freundliche Blicke zuwarf. »Aber plötzlich war er weg«, erzählt sie – ihr Mann hatte ihn heimlich als Geburtstagsgeschenk gekauft. Dass er Buch und Plüschfigur nicht erst am Festtag überreicht, war nicht vorgesehen. »Doch als sie an dem Abend nach dem geplatzten Etat musste ich sie irgendwie aufmuntern«, erzählt Kipp-Weike. Hat geklappt. So wünscht sich Marion Weike nun zum 60. Geburstag, dass die große Familie sich weiterhin gut versteht. Auf dass noch viel gefeiert werden möge.