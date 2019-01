Vor rund einem Jahr ist Mirja Heunemann von Halle an der Saale nach Werther gezogen. »Ich habe überlegt, was ich vermisse«, sagt die Mediatorin. Schnell fand sie die Antwort. Denn in der Heimat in Sachsen-Anhalt gab es einmal pro Woche einen Tanzabend, bei dem sich Frauen unverbindlich und spontan zu einer privaten Disco einfanden. Das ließe sich doch auch in Werther organisieren, dachte sich Mirja Heunemann. Elka Radon ermöglichte als (inzwischen pensionierte) Gleichstellungsbeauftragte die Nutzung des Saals im Haus Werther.

In Beate Hohlmann fand sich eine DJane. Und so begann der Spaß vor rund einem Jahr. Einmal im Monat jeweils freitags ab 19.30 Uhr bringt Beate Hohlmann ihre Technik mit und stellt das Partylicht auf. Die Musik bestimmen die teilnehmenden Frauen per Wunschliste selber mit, können spezielle Stücke auch von zu Hause mitbringen. Getränke bringt auch jeder selbst mit. Dennoch ist ein Eintritt von drei Euro nötig. Doch dafür gibt es zwei Stunden Spaß und »Abhotten« nach Lust und Laune. »Es entsteht immer eine besondere Stimmung. Schließlich wollen wir es uns gemeinsam einfach nett machen«, sagt Mirja Heunemann. Bislang bringen die beiden »Tanzwütigen« damit durchschnittlich ein Duzend Frauen auf's Parkett.

Da sind die Organisatorinnen des Feminin-Flohmarktes mehr Publikum gewöhnt. Sie laden zweimal im Jahr an 24 Stände zum Stöbern ein. Der Erlös aus Standgebühren und Kuchenverkauf wird dann gespendet. Die Organisatorinnen Claudia Koch, Petra Tönsmann und Astrid Müller verließen sich diesmal auf einen Tipp von Elke Radon und standen jetzt mit einem Spendenscheck über 300 Euro bereit und ließen sich zunächst das Projekt erklären. Das rein ehrenamtliche Engagement der Frauen-Disco-Betreiberinnen überzeugte sie sofort. Die Spende wird in eine bessere technische Ausstattung investiert. Vielleicht kommen die Flohmarkt-Damen bald auch zum Tanzen. Die nächste Termin ist der 18. Januar. »Feminin« ist am Samstag 2. März.