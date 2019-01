Von Klaus-Peter Schillig

Werther (WB). Ankie Buringa und Ehemann Lucas de Kujper sind genauso sauer wie Nachbarin Stephanie Wanning. Müllabfuhr ist für die Anlieger des Finkenweges in Werther zur Glückssache geworden. Widerrechtlich parkende Autos versperren dem großen Müllfahrzeugen regelmäßig den Weg.

Die Fahrbahn des Finkenweges vor den acht Reihenhäusern ist zwischen den Bordsteinen nur vier Meter breit. Laut Straßenverkehrsordnung ein klarer Fall von Halte- und erst recht Parkverbot. Denn neben einem parkenden Auto muss an engen Straßenstellen laut einschlägiger Rechtssprechung noch 3,05 Meter Platz bleiben, damit auch Fahrzeuge mit der höchst zulässigen Breite von 2,55 Metern noch ohne Probleme durchfahren können.

Müllwagen beschädigen Treppen und Geländer

Übervolle Mülltonnen am Finkenweg aber machen deutlich, dass die Fahrer der großen Müllfahrzeuge sich nicht mehr in die Straße trauen, wenn dort Autos parken. Mehrmals nämlich sind schon Schäden entstanden an Vorgärten, Treppen oder Geländern der Anlieger entstanden. Schon bei einem schmalen Opel-Astra wird es ganz knapp, bei einem SUV geht gar nichts mehr.

Hupkonzerte der Müllfahrer haben bisher ebenso wenig genutzt wie Knöllchen durch das Ordnungsamt der Stadt Werther, schildern die drei Anlieger die Situation. Vor allem eine junge Mutter wie Stephanie Wanning kommt in Not, weil bei Familien mit kleinen Kindern nicht nur Pampers-Windeln die Mülltonne füllen, sondern zurzeit auch Geschenkverpackungen von Weihnachten.

Haarscharf: Es wird zu knapp, wenn im Finkenweg Autos parken. Foto: privat Haarscharf: Es wird zu knapp, wenn im Finkenweg Autos parken. Foto: privat

Alle Reihenhäuser am betroffenen Teil des Finkenweges haben separate Garagen und Stellplätze, am Mehrfamilienhaus gegenüber scheint es aber nicht genug Parkplätze zu geben. Aber nicht nur deren Bewohner parken widerrechtlich, auch Autofahrer aus den Reihenhäusern stellen gelegentlich ihre Autos in die (zu) schmale Straße.

Ankie Buringa erzählt, dass man schon mehrfach im Rathaus angeklingelt habe, oft auch die »Politesse« angefordert habe. Die verteilt dann fleißig Knöllchen, die wegen der gleichzeitigen Verkehrsbehinderung auch noch etwas teurer ausfallen. Aber wohl nicht teuer genug. Als Entschädigung für die Anlieger gab es zuletzt Müllsäcke gratis. Auch das Straßenverkehrsamt beim Kreis Gütersloh sperrt sich gegen eine zusätzliche Halteverbots-Beschilderung, weil das ja ohnehin gelte (siehe oben).

Die Stadt will jetzt abschleppen lassen

Die Klagen über die häufig ausfallende Müllabfuhr sind eine Sache. »Wir sorgen uns auch über mögliche Einsätze von Rettungsdienst und Feuerwehr«, sagt Stephanie Wanning. Da hat Lucas de Kujper seine ganz eigenen Erfahrungen gemacht. Er musste nach einem Herzinfarkt noch zu Fuß zum Rettungswagen gehen, weil die Trage nicht herauszubekommen war. Kaum dort angekommen, fiel der gebürtige Niederländer ins Koma und wachte erst nach Tagen wieder auf. Falsches Parken kann also lebensgefährlich sein. Ankie Buringa und ihre Nachbarin fordern deshalb rigoroses Abschleppen. Genau das will die Stadt jetzt auch tun.