Von Margit Brand

Werther-Häger (WB). Die Möbelmanufaktur Werther macht es seinen Kunden seit 100 Jahren in der Marktnische bequem. Das Hägeraner Familienunternehmen, 1919 als Sattlerei in Bielefeld gegründet und heute für hochwertige Sitzgarnituren bekannt, zählt in Deutschland zu den selten gewordenen Herstellern, die noch komplett auf eine eigene Polster-Produktion vor Ort setzen.

Tradition und Innovation, Handwerk und Design gehen Hand in Hand. Ein gutes Beispiel dafür ist der Jubiläumssessel W100. Das Designobjekt, entworfen von Jan Armgardt, mit dem Oberwelland seit Jahren erfolgreich zusammenarbeitet, wird von Montag an auf der Internationalen Möbelmesse in Köln vorgestellt. Aus einem 3D-Druck aus dem Computer wurde schließlich der Prototyp des Sitzmöbels, das wie alle Produkte des Hauses höchsten Ansprüchen an Funktionalität und Qualität genügen soll. Der Korpus besteht mal nicht aus massivem Holz, sondern aus Fiberglas, das Schicht für Schicht an einer Holzform modelliert wird. Das ist und bleibt viel Handarbeit nicht nur für die Polsterer, die anschließend für den Anilinlederbezug sorgen. Zu haben ist eine limitierte Edition von 100 Stück.

Erweiterungen der bestehenden Baukastensysteme

»Mit der Zeit gehen und trotzdem zeitlos bleiben«, das ist der dritten und vierten Generation der Oberwellands wichtig. Der Wandel von der ersten Klappcouch, die Hermann Oberwelland bis in die 70-er Jahre große Erfolge bescherte, bis zu den modernen Sitzgarnituren von heute ist enorm – nicht nur weil die Mode sich änderte. Entscheidend sei, das Ohr nah am Kunden zu haben. Zu sehen, wie sich Wohngegebenheiten, Ansprüche und Anforderungen ändern und entsprechend darauf zu reagieren. Beim Messeauftritt in der kommenden Woche werden daher insbesondere Erweiterungen der bestehenden Baukastensysteme vorgestellt. »So können wir bestens auf individuelle Wünsche unserer Kunden reagieren – egal, ob sie ein Mikro-Appartement oder ein großzügiges Wohnzimmer auf dem Land einrichten«, erklärt Doris Oberwelland.

Platz in der »grünen Wohlfühloase«, die in Köln aufgebaut wird, ist natürlich auch zum Geburtstagfeiern bei Kaffee und Kuchen. Im Laufe des Jahres wird außerdem ein Buch zur Firmenhistorie erscheinen, vor Ort in Häger sind Aktionen zur Hausmesse im Sommer geplant.

Schon Großeltern setzten auf Nachhaltigkeit

»100 Jahre Werther, das bedeutet für uns eine große Verantwortung«, sagt Lea Oberwelland, die gemeinsam mit ihrem Bruder Tim nach und nach in die Fußstapfen ihrer Eltern Klaus und Doris Oberwelland tritt. »Wir müssen lernen, die Weitsicht der Älteren mit den eigenen Ideen zu verbinden und so unseren Weg zu gehen.« Tim Oberwelland fügt hinzu: »Das Thema Nachhaltigkeit wird uns dabei begleiten wie bereits unsere Eltern und Großeltern. Für die war das nie eine Mode, sondern eine Selbstverständlichkeit.« Er verweist auf die Späne-Heizung, die mit Abfallholz betrieben wird, oder die Solaranlage auf dem Hallendach, die seit zehn Jahren rechnerisch zu 100 Prozent den Strom produziert. Auch auf faire Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter wird wert gelegt.

In besten Zeiten bis in die 80er Jahre hinein waren bis zu 150 Mitarbeiter beschäftigt. Heute sind es 35, wobei Tischlerei und Fuhrpark ausgelagert sind. Gefragt sind Möbel aus Häger insbesondere in Deutschland und dem angrenzenden Ausland. Wobei es auch Kunden aus Kanada oder Neuseeland gibt und schon mal ein Hotel in Indien ausgestattet wurde. Im dritten Jahr ist der »Zipfel«-Hocker ein Verkaufsschlager. Passend zur IMM ist ein zusätzlicher Bezugsstoff ins Programm genommen. Modischer Velour-Samt für ein bisschen Glamour im Wohnzimmer.

Aus der Firmengeschichte

Hugo Oberwelland gründete 1919 eine Sattlerei in Bielefeld. Mit der Produktion von Polstermöbeln begann sein Sohn Hermann nach dem zweiten Weltkrieg.

Mitten in Werther wurde es auf dem Alten Markt gelegentlich eng, wenn nicht nur Möbel, sondern nebenan auch Bonbons verladen wurden. Ein Verwandter feierte erste Erfolge in der Süßwaren-Produktion... Während Storck seine Erweiterungspläne nur in Halle umsetzen konnte, siedelte die Möbelfabrik in der Mitte der 50er Jahre nach Häger.

Dort wuchs sie anschließend rasant. Bis Mitte der 70er Jahre stand der Name »HOH« für elegante Schlafcouches. In besten Zeiten waren 150 Mitarbeiter in dem Betrieb beschäftigt.

Hochwertige Polstermöbel blieben in der Folgezeit das Markenzeichen von »Werther Classic«. Das Unternehmen änderte 2006 nicht nur seinen Namen, sondern auch die Strategie.

Als »Werther – die Möbelmanufaktur« arbeiteten die Hägeraner verstärkt daran, sich auf zierliche und raumgerechte Garnituren für gehobene Ansprüche zu spezialisieren. Die Möbel bekamen zunehmend klarere Formen und ein ausdrucksstarkes, wenngleich zurückhaltendes Design.

Klaus und Doris Oberwelland werden in der Geschäftsführung mittlerweile mehr und mehr von ihren Kindern Tim und Lea unterstützt, den Urenkeln des Firmengründers Hugo Oberwelland.