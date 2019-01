Alles muss auf den Zentimeter passen. Zurzeit wird der frühere Busbahnhof in Werther regelrecht ausgehöhlt, um kleine und große Abwasserrohre zu verlegen sowie Versorgungsleitungen zu verlegen. Dass soll bis Frühjahrsende geschafft sein. Foto: Klaus-Peter Schillig

Von Klaus-Peter Schillig

Werther (WB). Der zweite Anlauf war erfolgreich: Der Stadt Werther liegen für die Hochbauten auf der künftigen neuen Mobilitätsstation vier Angebote vor. Die werden zurzeit im Planungsbüro Bockermann-Fritze in Enger geprüft.

Im vergangenen Herbst war die Enttäuschung bei der Stadt Werther noch groß. Gleich für beide Ausschreibungen waren keine nutzbaren Angebote eingegangen. Für den Tiefbau nur eines, das preislich den Rahmen gesprengt hätte, später für den Hochbau hatte gar kein Unternehmen ein Angebot abgegeben. Für die Tiefbauarbeiten hatte sich das in der zweiten Runde ohne strenge Zeitvorgaben geändert, für die Hochbauarbeiten, also die Überdachungen und sonstigen Gebäude (Fahrradgaragen, WC’s) waren in einer beschränkten Ausschreibung entsprechende Unternehmen direkt angesprochen oder angeschrieben worden.

Qualitätsvorgaben und Details werden geprüft

»Wenn sie verwertbar sind, ist alles gut«, sagt Werthers stellvertretender Verwaltungschef Guido Neugebauer. Deshalb überprüfen die Planer von Bockermann-Fritze, ob alle Qualitätsvorgaben und Details eingehalten worden sind. Schließlich greift ein Rädchen ins andere. »Um nahtlos weiterarbeiten zu können, brauchten wir jetzt einen Auftragnehmer, weil die Tiefbauer ja schon die Fundamente für die Hochbauten setzen«, erläutert Guido Neugebauer.

Bis Mai oder Juni, rechnet der Stellvertreter von Bürgermeisterin Marion Weike, ist das Tiefbau-Unternehmen Unverfehrt aus Bad Laer noch beschäftigt. Wenn es daran geht, die ersten Säulen und Wände für die Gebäude und Überdachungen zu setzen, wird das großformatige Pflaster bereits liegen und auch die Betonfahrbahnen für die Busse fertig sein. Ende des Jahres, wenn alles glatt läuft, kann der vom Zentralen Omnibus-Bahnhof (ZOB) zur Mobilitätsstation gewandelte Nahverkehrs-Umschlagplatz in Betrieb gehen.

Mehr als nur ein Busbahnhof

Als Mobilitätsstation soll er dann nicht nur die Funktion als großer Busbahnhof erfüllen, sondern in Zukunft mehrere Arten von Verkehr verknüpfen. Fahrräder, auch die teuren E-Bikes, sollen hier sicher untergestellt werden können und bei Bedarf auch geladen werden können. Das gleiche gilt für den Übergang vom Auto auf den Bus. Später sollen hier neben Park-&-Ride-Parkplätzen auch Ladesäulen stehen.

Drohten die Schwierigkeiten, dass zunächst keine Bauunternehmen gefunden werden könnten, den Neubau für Werther erheblich zu verteuern, hat das Land angesichts der ohnehin explodierenden Baukosten die Deckelung der Zuschüsse gelockert. Schließlich erfolgt der Bau ja auch einer gesetzlichen Vorgabe, wonach ZOB’s und Haltestellen mittel- und langfristig barrierefrei sein müssen.

Land erhöht den Zuschuss

Zu den geplanten Gesamtkosten von 2,2 Millionen Euro wollte das Land 1,23 Millionen Euro zuschießen. Diese Deckelung ist aber jetzt aufgehoben, weil viele Städte die Vorgabe, ihre Omnibus-Bahnhöfe barrierefrei umzubauen, finanziell nicht stemmen können. Auch für Werther wäre der Eigenanteil ein Kraftakt. Hierhin fließen aber jetzt 1,93 Millionen Euro, das sind bis zu 90 Prozent der Baukosten.

