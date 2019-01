Ein wenig nervös sind die 15 Akteure aber trotzdem noch, wenn sie mit neuen Stücken ins Scheinwerferlicht treten. Und damit bei den Auftritten in Werther und Jöllenbeck alles reibungslos läuft, proben die Darsteller seit Monaten für ihr neues Stück »MS Aphrodite«.

Schwärmerei für den Serienhelden

Mit viel Humor und jeder Menge Wendungen nimmt die Gruppe ihr Publikum mit auf ein Kreuzfahrtschiff, auf dem gerade die letzte Folge der TV-Serie »Dahinschwimmende Liebe« gedreht wird. Passagierin Beate Reichenbach (Martina Dangberg-Gerth) nutzt die Gelegenheit, um bei der Abschlussgala ihren Serienhelden Menno Mennerich zu treffen. Ihre Schwärmerei für ihn geht sogar so weit, dass sie Rüdiger (Maik Osha) geheiratet hat, nur weil dieser ihrem geliebten TV-Star ähnelt.

Zwischen Auftritten von Schlagerstars und einem Volksmusik-Duo passiert aber die Katastrophe: Hauptdarsteller Menno fällt aus und der unbegabte Rüdiger muss in die Rolle schlüpfen. In drei Akten präsentiert die Theatergruppe Lampenfieber das Stück, wobei Elke Hüttmann, die seit 38 Jahren mit dabei ist, Regie führt. Unterstützt wird sie dabei von Heike Gehring und Henning Osha.

Die Vorverkaufsstellen

Das Stück wird am Samstag, 2. Februar, 19 Uhr, am Sonntag, 3. Februar, und am Sonntag, 10. Februar, jeweils 17 Uhr, in der Aula der Gesamtschule aufgeführt. In Jöllenbeck ist es am Samstag, 16. Februar, und am Sonntag, 17. Februar, jeweils 17 Uhr, zu sehen. Karten (8 Euro) gibt es in Werther im Lesezeichen und bei Lotto Güttler, im Dorfladen Häger, im Jöllenbecker Reisebüro am Markt und in der Haller Herz Apotheke.